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Regresa a las FF.AA. el general Erick Rodríguez, quien denunció presiones de las disidencias para votar

La denuncia realizada previo a las elecciones presidenciales lo habría alejado de su antiguo cargo como subjefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Militares.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
09:29 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer, desde Barranquilla, los nombres de la nueva cúpula militar, en la tarde del jueves, 20 de agosto. Según indicó el jefe de Estado:

El general Carlos Carrasquilla será el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares; el general José Bertulfo Soto, el nuevo comandante del Ejército Nacional; el brigadier general Rodolfo Morales, el segundo comandante del Ejército; el mayor general Juan Jaime Martínez, el nuevo comandante de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes, el nuevo comandante de la Armada Nacional, y el general Erick Rodríguez Aparicio, el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares.

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Declaraciones que alejaron al general Erick Rodríguez de su antiguo cargo durante la administración Petro:

Rodríguez dejó su cargo, como subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el pasado mes de junio (2026) tras denunciar que las disidencias de “Iván Mordisco” estaban carnetizando, previo a elecciones, a la población rural de Meta y Guaviare.

Entonces, advirtió en declaraciones que no habían caído bien a la administración Petro, que se tenía “evidencia, información de actividades de carnetización de personas en áreas rurales para poder controlarlas” e indicó que se venían “adelantando operaciones importantes que dieron resultados de relevancia en el departamento del Guaviare”.

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Prioridades de la nueva cúpula militar, bajo el Gobierno de De la Espriella:

De la Espriella indicó al anunciar los nombres que conformarán la cúpula militar que “delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde. Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar, cuando de ejercer la fuerza de las armas del Estado se trate. Lo haré como jefe de Estado, como jefe de Gobierno y como comandante supremo de nuestra Fuerza Pública”.

E indicó que su prioridad será "proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria", sin “dar tregua” a los grupos criminales.

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