Director del IGAC admite que la actualización del avaluó catastral en zonas rurales podría presentar errores

Tras cinco días de paro por el aumento del avalúo catastral en zonas rurales, Gustavo Adolfo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), reconoció que se han encontrado errores en la última actualización, realizada en predios de 520 municipios:

“Hemos encontrado novedades en algunos predios a los que se aplicó la norma. Las estamos ajustando, las estamos corrigiendo y, si un ciudadano tiene alguna duda sobre su avalúo, está en su derecho de preguntar y presentar una solicitud. Nosotros tenemos el deber de contestarlas”.

Sin embargo, el IGAC insistió en que son las alcaldías las que establecen el valor del impuesto predial y su incremento, de un año a otro, no puede ser mayor al 100%.

Mesa de negociación no ha alcanzado un acuerdo:

Sobre la resolución que mantiene en pie la actualización del avalúo en zonas rurales no se ha alcanzado un acuerdo en la mesa de negociaciones, instalada en Bogotá, de la que participan el Gobierno Nacional, voceros de los departamentos afectados y los gobernadores de Santander y Boyacá.

Quienes organizan los bloqueos exigen derogarla, pero el Gobierno dijo el lunes que planea mantenerla; lo que mantendría, también, los bloqueos en vías principales.

Andrés Contreras, vocero de los afectados por la actualización catastral, insiste en que los colombianos necesitan que se haga “un avalúo correcto, humanitario y acorde a las posibilidades económicas de las personas. A los seres humanos en Colombia los están tratando como si fueran un número y somos personas, señor presidente”.

Y Tatiana Muñoz, que también participa de la mesa en representación de los afectados, señaló que “ordenaron aumentar los avalúos catastrales de manera automática y sin ningún tipo de estudio. Empezaron con las zonas rurales y el director del IGAC anunció el 6 de abril que iban a empezar con las zonas urbanas. Están especulando sobre la tierra. No visitan el territorio, pero sí le ponen un valor”.

De momento, el Gobierno propone instalar mesas departamentales en los próximos 15 días para seguir buscando un acuerdo; lo que no cayó para nada bien entre los manifestantes.

Impacto en la economía nacional:

El impacto en la economía nacional por cuenta de los bloqueos empieza a sentirse, sobre todo en sectores como el avícola, que advierte sobre un posible desabastecimiento. En palabras de Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi):

“En este momento tenemos 10 millones de huevos represados en granjas del país y 1.500 toneladas de carne de pollo. Asimismo, necesitamos 7.000 toneladas de alimento diario para 57 millones de aves que tenemos en 1.200 granjas, en el departamento de Santander. Se tuvo que cancelar la exportación de tres millones de huevos al Caribe como consecuencia de estos bloqueos”.