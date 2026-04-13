23% de la producción nacional de huevo y 25% de la de pollo permanecen represadas en Santander

Los bloqueos, que ya completan cinco días en Santander, mantienen represado el 23% de la producción nacional de huevo y el 25% de la producción nacional de pollo. Así lo advirtió la directora departamental de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Martha Ruth Velásquez, en diálogo con Noticias RCN:

“Santander participa con el 23% de la producción nacional de huevo y el 25% de la producción nacional de pollo. El 60% de su producción se envía al resto del país. Empieza a haber una acumulación de inventario y una desatención de la balanza comercial”.

De momento, en el departamento se encuentran represados 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo. Cifras que seguirán en aumento, debido a que la producción de ambos alimentos es diaria.

57 millones de aves se encuentran en riesgo:

Los bloqueos, en la región de Colombia en la que más se mueve el sector avícola, también tienen en peligro de muerte a las aves de producción que, según Velásquez, son al menos 57 millones:

“La situación para el sector avícola es extremadamente delicada. Justamente, porque estamos hablando de seres vivos. Son ellos los que están en riesgo. Santander tiene una población de 57 millones de aves, entre pollos, ponedoras y reproductores”, advirtió.

El suyo es “un sector altamente dependiente del alimento para aves, que viene de los puertos del Atlántico a Bucaramanga y su área metropolitana por una de las vías afectadas”; lo que orilla al departamento a la existencia mínima de alimento en granjas y ha obligado a algunas de ellas a “implementar una dieta restringida para las aves”.

¿Hay riesgo de desabastecimiento?

En palabras de Velásquez, la operación del sector avícola está planeada de manera milimétrica, debido a que maneja productos perecederos, que se encuentran en condiciones desfavorables y sin llegar a su consumidor final por cuenta de los bloqueos.

“Lo que podemos vislumbrar”, según dijo, “es un tema de desabastecimiento de pollo en los diferentes puntos de venta y con los huevos podemos estar hablando de que serán aptos para el consumo entre 15 y 20 días, pero hay vehículos cargados en carretera, al sol y al agua, y esto no nos ayuda para nada”.