La Corte Constitucional respeta las competencias ajenas: magistrada Paola Meneses

La Corte Constitucional de Colombia procesa actualmente 5.600 tutelas diarias, un incremento de mil casos respecto al promedio histórico de 4.000, según reveló su presidenta, la magistrada Paola Meneses. Este aumento significativo comenzó a finales del año pasado y representa el volumen de casos que llegan desde todos los juzgados del país para revisión.

El tribunal enfrenta, además, un momento de tensión con el Ejecutivo tras declarar la inexequibilidad del estado de emergencia económica decretado por el Gobierno Nacional. Dicha decisión provocó una fuerte reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien a través de redes sociales acusó a la Corte de "pensar más en los ricos que en los desfavorecidos" y concluyó con una frase contundente: "Váyanse para el carajo".

Ante estas declaraciones, la magistrada Meneses mantuvo una postura institucional: "La Corte Constitucional respeta profundamente las competencias ajenas con la misma firmeza con la que defiende las propias", enfatizando que sus fallos se basan en "rigor técnico" y "rigor jurídico" tras estudios profundos de cada caso.

"Los fallos de la Corte no están previstos ni para favorecer a un sector, ni para privilegiar a nadie. Son fallos en derecho y eso es lo que nos da nuestra legitimidad", añadió la presidenta de la Corte.

Asimismo, Meneses insistió en que mientras el tribunal se mantenga firme en la protección de la Constitución, será "la garantía de que los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, serán protegidos".

Lo que tiene pendiente la Corte Constitucional

El tribunal tiene pendiente la revisión de otra emergencia económica declarada tras los acontecimientos en Córdoba por las fuertes lluvias. La magistrada se abstuvo de dar plazos específicos, señalando que depende del "acervo probatorio" que reúna el magistrado encargado, aunque reconoció que la Constitución establece términos reducidos para estos casos.

Las mujeres en la Corte Constitucional

En un tema de representación institucional, Meneses destacó que en 34 años de existencia de la Corte Constitucional, solo ocho mujeres han sido magistradas titulares, y de ellas, seis han llegado a la Presidencia. Actualmente, por segunda vez en la historia, tanto la Presidencia como la Vicepresidencia están ocupadas por mujeres, siendo Natalia Ángeles la vicepresidenta.

Sobre la participación femenina en la rama judicial, la magistrada señaló que mientras las mujeres son mayoría en los niveles base como juezas, el porcentaje disminuye al ascender en la estructura piramidal. En las altas cortes, apenas el 28% son mujeres.

"Necesitamos avanzar", afirmó Meneses, lanzando un mensaje a las profesionales: "Lánzense, nosotras estamos acá abriendo caminos".