CANAL RCN
Colombia Video

Director del Inpec dio detalles sobre si se incautó otro celular a 'Epa Colombia'

A la influenciadora ya le habían incautado un teléfono móvil en el pasado, por lo que hay rumores sobre un nuevo episodio.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
07:48 a. m.
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', nuevamente dio de qué hablar en redes sociales mientras cumple su condena de 63 meses de prisión por sus actos vandálicos cometidos contra Transmilenio en 2019.

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año
En esta oportunidad, se habla sobre la supuesta incautación de un celular en su lugar de reclusión, recordando que en septiembre de 2025 ya se había presentado un episodio similar.

Autoridades responden sobre incautación a 'Epa Colombia'

Mientras las autoridades realizaban un megaoperativo en 124 cárceles de todo el país, el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, habló desde la cárcel de La Picota, donde la prensa le preguntó directamente sobre la empresaria y creadora de contenido con relación a una supuesta nueva incautación.

El funcionario detalló que Barrera Rojas se encuentra bajo supervisión de la Policía Nacional desde su traslado a una guarnición militar, específicamente en la Escuela de Carabineros de Bogotá, por lo que será esta institución la que debe reportar esta situación.

Cabe resaltar que 'Epa Colombia' se encuentra recluida en un establecimiento de la Policía Nacional, bajo el amparo de la Policía. Estamos trabajando con ellos para revisar qué se le ha incautado, cuál había sido su comportamiento y tomar alguna decisión si ha vulnerado ese reglamento penitenciario.

La incautación a 'Epa Colombia' en 2025

Durante una inspección sorpresa realizada en la Escuela de Carabineros de la Policía en septiembre de 2025, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares ingresados de manera irregular al establecimiento.

Según el informe oficial, el operativo se llevó a cabo tras recibir reportes sobre llamadas no autorizadas realizadas desde distintas celdas. En la revisión fueron encontrados tres dispositivos móviles, ocultos en baños y habitaciones del centro de reclusión, uno de ellos perteneciente a la reconocida influencer.

