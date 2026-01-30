OFICIAL: este es el segundo artista internacional confirmado para el concierto homenaje a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, el artista que llevó a otro nivel la música popular colombiana, tenía programado su segundo concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín para el 28 de marzo.

Sin embargo, tras su muerte en el accidente aéreo ocurrido en la vereda Romita, en Boyacá, sus familiares y su equipo de trabajo tomaron la decisión de realizar el evento, pero el próximo 31 de enero.

"Después de un proceso de análisis conjunto con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano, se tomó la decisión de cumplir sus sueño de realizar su segundo concierto en el estadio El Campín, evento denominado 'Mi promesa tour 2.0', el cual se encontraba próximo a llenar la totalidad de su aforo", se expresó en un comunicado.

En este evento musical no solo estará presente la banda de Yeison Jiménez, sino que también vario artistas nacionales e internacionales.

Por eso, en las últimas horas, Lina Jiménez, la hermana del 'niño de Manzanares', confirmó al segundo cantante internacional que hará presencia en el estadio Nemesio Camacho El Campín. ¿Quién es?

Este es el segundo artista internacional confirmado para el concierto homenaje a Yeison Jiménez

En una reciente historia de Instagram, Lina Jiménez confirmó que Chayín Rubio, el cantante mexicano que grabó la canción 'El Mejor' junto a Yeison Jiménez, estará en el nuevo homenaje que se le realizará al oriundo de Manzanares.

Chayín Rubio nació en Guasave, México, y tiene 31 años. Además, otros de sus éxitos son 'Se olvidó', 'Ya me enteré' y 'La dosis perfecta'.

"La primera vez que pisé un escenario en Colombia fue gracias a ti, amigo Yeison Jiménez. Me abriste la puerta de un país tan bonito, y a su gente y sus paisajes los llevo en mi corazón. Ese recuerde vivirá conmigo siempre. Que en paz descanses y volveré a cantar a todo pulmón el himno el que fuiste parte", fue el mensaje de último adiós de Chayín Rubio tras el accidente aéreo.

Estos han sido los otros artistas confirmados para el concierto homenaje a Yeison Jiménez, en El Campín

Por ahora, Eventos Sírvalo Pues ha confirmado a los siguientes cantantes para el concierto 'Mi promesa tour 2.0':