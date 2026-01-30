Imperdibles: así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

La UEFA Champions League entró en una de sus fases más emocionantes luego de que este viernes se realizara el sorteo de los playoffs, instancia que definirá a los ocho equipos que lograrán un cupo en los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del planeta. El evento dejó cruces llamativos, con duelos históricos, choques de estilos y varias llaves que prometen emociones de principio a fin.

Los encuentros de ida se disputarán a partir del próximo 17 de febrero, marcando el inicio de una serie de eliminatorias que, por jerarquía y actualidad de los equipos involucrados, están consideradas como verdaderos partidos “para alquilar balcón”. La expectativa es máxima, ya que no hay margen de error y cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Cruces de alto voltaje en Europa

Entre los enfrentamientos más atractivos aparece el duelo entre Benfica y Real Madrid, una llave cargada de historia continental y protagonizada por dos clubes acostumbrados a competir en las grandes noches europeas. También destaca el choque entre Galatasaray y Juventus, un cruce que mezcla la intensidad del fútbol turco con la experiencia y el peso internacional del conjunto italiano.

Por su parte, Borussia Dortmund y Atalanta protagonizarán una serie de alto ritmo, con propuestas ofensivas y presión constante, mientras que Mónaco y PSG animarán un duelo con aroma francés, pero con impacto europeo, donde las individualidades pueden marcar diferencias.

Favoritos, sorpresas y sueños intactos

Atlético de Madrid se medirá ante Brujas en una llave que exigirá máxima concentración para el equipo español, mientras que el Inter enfrentará a Bodo Glimt, una de las revelaciones del certamen. Newcastle, en tanto, buscará imponer su poderío frente al Qarabag, y Bayer Leverkusen parte como favorito ante Olympiacos, aunque sin subestimar la mística griega en torneos internacionales.

Con estos emparejamientos definidos, la Champions League vuelve a demostrar por qué es el torneo más atractivo del mundo: grandes clubes, estadios vibrantes y la ilusión intacta de seguir avanzando rumbo a la gloria europea.