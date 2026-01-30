CANAL RCN
Colombia

Logro para las mujeres buscadoras: Gobierno expidió al fin el decreto para reglamentar ley que las protege

Se trata del decreto 063 del 26 de enero de 2026, que busca reglamentar la Ley 2364 de 2024 sobre el reconocimiento y protección de quienes buscan a víctimas de desaparición forzada.

Foto: Unidad de Víctimas

Noticias RCN

enero 30 de 2026
07:35 a. m.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció un decreto mediante el cual se reglamenta la Ley de mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.

Se trata del decreto 063 del 26 de enero de 2026, que busca reglamentar la Ley 2364 de 2024 mediante el “reconocimiento de las mujeres buscadoras como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional”.

La orden establece, además, la adopción de medidas para el acceso de estas mujeres a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización y su atención y protección integral.

¿De qué se trata el decreto que protege a las mujeres buscadoras?

Uno de los puntos más importantes del documento tiene que ver con el Registro Único de Mujeres Buscadoras, el cual estará a cargo de la Unidad para las Víctimas y permitirá acreditar oficialmente a las mujeres buscadoras.

Este mecanismo busca facilitar el acceso a todos los derechos de las mujeres, incluyendo vivienda, seguridad social, educación, atención en salud, entre otros.

Además, la reglamentación destaca la obligación del Estado de aplicar enfoques diferenciales e interseccionales para atender las necesidades de las mujeres, conforme a sus necesidades y condiciones de vulnerabilidad.

“El Estado colombiano reconoce y protege el derecho fundamental de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas a defender los derechos humanos propios y de sus comunidades, sin que ello implique discriminación, estigmatización, revictimización o exposición a riesgos adicionales”, agrega el documento.

Sobre el Registro Único de Mujeres Buscadoras, la norma establece que la UARIV tendrá 10 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la norma, para diseñar y poner en funcionamiento el mecanismo de acreditación.

Allí también se desglosan uno a uno los criterios que serán tenidos en cuenta para otorgar dicha acreditación.

¿Por qué no se había reglamentado la Ley de mujeres buscadoras?

Aunque la Ley de Mujeres Buscadoras fue aprobada en abril de 2024 por el Congreso de la República, hacía falta la firma del presidente Gustavo Petro y una reglamentación clara por parte del Gobierno Nacional para activar los mecanismos relacionados con la protección y reconocimiento de esta población.

En respuesta a las demoras, las mujeres buscadoras pusieron en marcha campañas para mostrar su trabajo en territorios azotados por la violencia, así como una acción de incumplimiento que finalmente dio sus frutos.

Finalmente, tras casi dos años de espera, las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada recibieron lo que tanto esperaban: una norma clara que cobija la protección de sus derechos y les garantiza el libre desarrollo de su actividad en el país.

