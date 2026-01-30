Cierres viales en Bogotá por concierto homenaje a Yeison Jiménez: Transmilenio será clave

Yeison Jiménez había hecho historia el 26 de julio, cuando llenó el Estadio El Campín de Bogotá con ‘Mi Promesa Tour 2025’.

Por eso, este sábado 31 de enero habrá un concierto homenaje en el estadio bogotano con el nombre ‘Mi Promesa Tour 2 – La Revancha’. Para darle la mejor experiencia a los asistentes y no colapsar la movilidad, las autoridades dieron a conocer los cierres y cómo será el funcionamiento de Transmilenio.

Cierres viales cerca al Campín

Desde las 10:00 p.m. del jueves 29 de enero hasta la 1:00 p.m. del domingo 1 de febrero, estos serán los cierres:

Total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y calle 57. Se incluye el sendero peatonal del costado occidental.

Total de las dos calzadas entre la calle 53B entre carreras 28 y 30 (NQS), incluyendo los senderos peatonales de norte y sur.

Total de la calle 57A entre la carrera 30 con el acceso al parqueadero norte (el cierre acá será controlado) y la diagonal 61C, incluyendo los dos senderos peatonales.

Parcial del sendero peatonal oriental de la carrera 30 entre calle 53B Bis y calle 57A.

En el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 30 entre calle 53B y calle 57A (será canalizado para los ciclistas).

Así funcionará Transmilenio y SITP

Asimismo, Transmilenio prestará servicio. Las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN operarán con 13 servicios: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42 en su horario habitual.

De igual forma, estarán habilitados cuatro paraderos para los servicios TransMiZonales:

NQS:

599: Bosa San Diego – Suba Gaitana.

T11: Ciudad Bolívar – Norte.

T163: Perdomo – Calle 222.

T26: Palermo Sur – Country Club / Est. Molinos.

191: Unicentro – Metrovivienda.

A002: San Luis – Est. Movistar Arena.

A708 – H708: Chicó Norte – Antonio J. de Sucre.

AK 24:

A605 – H605: Polo – Arborizadora Alta.

SE14: Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro.

CL 53:

A518 – G518: Chapinero – Potreritos.

B906 – D906: Toberín – Villa Gladys.

367: San Bernardino – Porcíncula.

B309 – K309: Lijacá – San Pablo.

D213 – A213: Villa Terecita – Galerías.

A538 – G538: El Retiro – Bosa Centro.

C131 – H131: Bilbao – Diana Turbay.

CL63: