CANAL RCN
Economía

Anuncian fecha de pago de sueldos para profesores en Bogotá: Esto se sabe

Más de 29 mil docentes recibirán su nómina en este mes de enero.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 30 de 2026
07:38 a. m.
Luego de varios días de incertidumbre y de un fuerte cruce de declaraciones entre la administración distrital y el Gobierno Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que el pago de los salarios para los más de 30,000 docentes y directivos docentes de las instituciones oficiales de Bogotá.

El anuncio llega como un alivio para el magisterio, que desde mediados de la semana pasada venía denunciando el incumplimiento en el calendario habitual de pagos. Según la entidad, la dispersión de los recursos inició inmediatamente después de que se confirmara la llegada de los fondos provenientes de la Nación.

Así será el pago para docentes en Bogotá

A pesar de la demora general, la Secretaría de Educación aclaró que cerca de 4,000 docentes, cuyos salarios son financiados directamente con recursos propios del Distrito (no dependientes del SGP), recibieron su pago a tiempo el pasado 28 de enero.

Para el resto del personal (aproximadamente 29,000 maestros), el proceso se normalizará entre el jueves 29 y el viernes 30 de enero. La Secretaría de Hacienda confirmó que, una vez recibido el recurso a las 11:23 a.m. del jueves, se procedió con la carga de archivos bancarios para asegurar que el dinero se refleje en las cuentas personales antes de que termine el mes.

"Hemos hecho el giro en los términos que la ley nos ordena. El pánico con tufo electoral que generó su secretaria para atacar en medios al gobierno nacional dista de la disposición para trabajar de manera articulada que acá menciona. Innecesario y malintencionado”, aseguró Daniel Rojas, Ministro de Educación.

Tabla salarial de los profesores para 2026

Los docentes regidos por este decreto ven su salario determinado por su grado (1, 2 o 3) y su nivel de ascenso (A, B, C o D). Aquí los valores mensuales para 2026.

Para los docentes vinculados bajo el Decreto 1278, los salarios presentan variaciones significativas según su nivel de formación y su grado de ascenso. Los Normalistas Superiores o Tecnólogos en Educación, que conforman el Grado 1, iniciarán el año con un salario base de $3.050.390 en el nivel 1A, pudiendo ascender hasta los $6.213.773 en el nivel 1D.

En el Grado 2, que agrupa a la mayoría de los Licenciados y Profesionales, la escala es más diversa. Un docente sin posgrado en el nivel inicial (2A) percibirá $3.839.130. No obstante, este mismo profesional puede ver incrementados sus ingresos si acredita títulos adicionales: con una especialización pasará a ganar $4.172.873, con maestría $4.415.997 y con doctorado alcanzará los $4.990.866. En el tope máximo de este grado (nivel 2D), un profesional con doctorado llegará a devengar $9.101.882 mensuales.

Por su parte, el Grado 3, diseñado para docentes con altos estudios, ofrece las remuneraciones más competitivas. Un maestro con maestría en el nivel 3A comenzará devengando $6.425.429, mientras que un doctor en el mismo nivel recibirá $8.523.828.

En el escalón más alto de toda la carrera docente (3D), los salarios se sitúan en $10.902.438 para magísteres y en una cifra histórica de $14.504.447 para quienes ostentan el título de doctor.

