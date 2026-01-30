Hombres irrumpieron en una empresa de construcción y hurtaron camión con millonaria carga en Bogotá

Un hurto a una empresa de construcción en el norte de Bogotá dejó al descubierto el amplio prontuario criminal de dos hombres.

El caso no solo involucró el robo de un camión con una costosa carga industrial, sino que reveló que uno de los detenidos tiene antecedentes por terrorismo y estaría vinculado a un atentado con granada ocurrido años atrás.

Hombres irrumpieron en una empresa de construcción y hurtaron camión con millonaria carga

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando dos hombres, de 23 y 28 años, ingresaron a una empresa de construcción ubicada en el norte de Bogotá.

Una vez dentro del lugar, los sujetos hurtaron un camión que transportaba un compresor industrial, equipo que estaría avaluado en cerca de 200 millones de pesos.

Tras cometer el hurto, los hombres emprendieron la huida a bordo del camión, intentando escapar con la maquinaria robada. Sin embargo, la oportuna denuncia de la ciudadanía permitió que las autoridades activaran de inmediato un plan de búsqueda y seguimiento del automotor.

Sorprendieron a dos hombres con amplio prontuario criminal en un camión robado

Una patrulla de vigilancia que se encontraba en servicio logró ubicar el camión en circulación y comenzó una persecución que finalizó en la localidad de Barrios Unidos, donde los uniformados consiguieron detener el vehículo y reducir a los ocupantes.

Durante el procedimiento policial, las autoridades lograron recuperar la totalidad de los elementos hurtados, incluido el compresor industrial, evitando así que la costosa maquinaria fuera comercializada o trasladada a otro punto de la ciudad.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales. Posteriormente, un juez de la República evaluó el caso y les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otro lado, la Policía Nacional confirmó que los capturados presentan un amplio historial judicial, con un total de nueve anotaciones por delitos como concierto para delinquir con fines de narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego.

Incluso, uno de los detenidos figura como responsable de un atentado con granada ocurrido en la localidad de Kennedy en el año 2020.