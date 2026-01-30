Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses

A partir de la medianoche del viernes, 30 de enero, Estados Unidos se verá sumergido nuevamente en una situación de parálisis presupuestaria parcial, marcando el segundo "shutdown" (congelación temporal de fondos para diversas áreas del gobierno) desde que Donald Trump asumió la presidencia hace un año y diez días.

A pesar de que la crisis parece inminente, el panorama sugiere que podría ser de corta duración debido a un compromiso anunciado por el mandatario el jueves por la noche, tras alcanzar un acuerdo con la oposición demócrata para destrabar cinco de los seis proyectos de ley que componen el paquete de gasto federal.

Sobre la urgencia de lograr un acuerdo, el republicano insistió en su plataforma Truth Social que "lo único que puede ralentizar el país es otro cierre largo y nefasto del Estado federal".

Demócratas piden controles sobre ICE

La tensión política que derivó en este cierre tiene su origen en la indignación por las muertes de manifestantes que se oponían a las redadas antinmigrantes en Mineápolis, acciones ejecutadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta agencia que, actualmente, es la institución de seguridad pública mejor financiada del país, se encuentra en el centro de la polémica, lo que llevó a los demócratas a bloquear inicialmente el paquete presupuestario.

La oposición había prometido mantener el bloqueo a menos que se separara y renegociara específicamente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el fin de incluir condiciones estrictas sobre las operaciones del ICE.

Paquete de gasto tendrá que ser discutido nuevamente en la Cámara

Bajo los términos del nuevo acuerdo, la parte correspondiente al DHS y al ICE se someterá a una nueva negociación en las próximas semanas, permitiendo que el resto del presupuesto avance.

No obstante, el proceso legislativo impedirá evitar el cese de funciones este fin de semana, ya que, aunque el Senado vote el nuevo texto este viernes, la propuesta debe regresar a la Cámara de Representantes por ser una versión distinta a la anterior. Dado que dicha cámara no podrá sesionar para votar hasta el lunes, el Estado federal entrará, de nuevo, en un cierre este viernes a medianoche, apenas tres meses después del último episodio de parálisis administrativa.