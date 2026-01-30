CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses

El cierre de la administración Trump en 2025 fue el más extenso del que se tiene registro. Miles de vuelos fueron cancelados y funcionarios federales dejaron de recibir su salario.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 30 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A partir de la medianoche del viernes, 30 de enero, Estados Unidos se verá sumergido nuevamente en una situación de parálisis presupuestaria parcial, marcando el segundo "shutdown" (congelación temporal de fondos para diversas áreas del gobierno) desde que Donald Trump asumió la presidencia hace un año y diez días.

A pesar de que la crisis parece inminente, el panorama sugiere que podría ser de corta duración debido a un compromiso anunciado por el mandatario el jueves por la noche, tras alcanzar un acuerdo con la oposición demócrata para destrabar cinco de los seis proyectos de ley que componen el paquete de gasto federal.

Sobre la urgencia de lograr un acuerdo, el republicano insistió en su plataforma Truth Social que "lo único que puede ralentizar el país es otro cierre largo y nefasto del Estado federal".

Discusión que ocasionó el cierre de gobierno en EE. UU. podría tener un desenlace favorable para los demócratas
RELACIONADO

Discusión que ocasionó el cierre de gobierno en EE. UU. podría tener un desenlace favorable para los demócratas

Demócratas piden controles sobre ICE

La tensión política que derivó en este cierre tiene su origen en la indignación por las muertes de manifestantes que se oponían a las redadas antinmigrantes en Mineápolis, acciones ejecutadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta agencia que, actualmente, es la institución de seguridad pública mejor financiada del país, se encuentra en el centro de la polémica, lo que llevó a los demócratas a bloquear inicialmente el paquete presupuestario.

La oposición había prometido mantener el bloqueo a menos que se separara y renegociara específicamente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el fin de incluir condiciones estrictas sobre las operaciones del ICE.

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal
RELACIONADO

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal

Paquete de gasto tendrá que ser discutido nuevamente en la Cámara

Bajo los términos del nuevo acuerdo, la parte correspondiente al DHS y al ICE se someterá a una nueva negociación en las próximas semanas, permitiendo que el resto del presupuesto avance.

No obstante, el proceso legislativo impedirá evitar el cese de funciones este fin de semana, ya que, aunque el Senado vote el nuevo texto este viernes, la propuesta debe regresar a la Cámara de Representantes por ser una versión distinta a la anterior. Dado que dicha cámara no podrá sesionar para votar hasta el lunes, el Estado federal entrará, de nuevo, en un cierre este viernes a medianoche, apenas tres meses después del último episodio de parálisis administrativa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

Gaza

738 días en cautiverio: el relato de los hermanos Cuño tras sobrevivir al secuestro de Hamás

Venezuela

Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

Otras Noticias

Liga BetPlay

Así quedó la tabla del descenso tras las derrotas de Deportivo Cali y Jaguares

Deportivo Cali tuvo su segundo pinchazo en la Liga BetPlay y la tabla del descenso sigue siendo un problema para la nueva administración.

Laura Sarabia

Interponen queja disciplinaria en la Procuraduría contra Laura Sarabia por interventores de las EPS

El presidente Gustavo Petro la señaló por presuntamente engañar en la designación de interventores.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 29 de enero de 2026

La casa de los famosos

¿Se acabó la amistad?: un poder en La Casa de los Famosos generó estragos entre dos jugadores

Cuidado personal

Qué es la caminata del granjero y por qué es tendencia: guía de beneficios y técnica