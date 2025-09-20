CANAL RCN
Colombia Video

Masacre en Valle del Cauca: Grupo armado asesinó a tres miembros de una familia

Las autoridades investigan el triple homicidio ocurrido en el corregimiento de Los Cocuyos, presuntamente perpetrado por disidencias de las Farc en disputa territorial.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
02:08 p. m.
En las recientes horas, un acto de violencia ha conmocionado al municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca.

Disturbios en Univalle: tractomulas incendiadas y una moto hurtada en el sur de Cali
Nueva masacre en Valle del Cauca: asesinan a 3 personas

Al parecer, tres miembros de una misma familia, incluyendo a un menor de edad, fueron asesinados por un grupo armado que se identificó como guerrilleros.

El incidente, calificado como una masacre, ocurrió en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio.

Según informes preliminares, hombres armados irrumpieron en una vivienda y sacaron por la fuerza a cuatro personas. Las víctimas fueron llevadas a una vía cercana, donde los atacantes abrieron fuego contra ellas.

Las personas que perdieron la vida en el acto fueron identificadas como Yilbert López, de 46 años; Pablo, de 27 años, y John López Díaz, de tan solo 16 años. El hermano gemelo de John, Johan López Díaz, resultó herido en el ataque y es el único sobreviviente.

Así lo confirmó Leonardo González, director de Indepaz, en diálogo con este medio.

“Hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron a una vivienda en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca. Allí sacaron a cuatro personas y las llevaron hasta una vía cercana donde les dispararon, causándoles la muerte”, indicó González.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz ha señalado que esta masacre podría estar relacionada con una disputa territorial entre disidencias de las Farc en la región.

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle
Disidencias Farc habrían asesinado a 3 miembros de una misma familia

Las autoridades locales y nacionales han iniciado una intensa búsqueda de los responsables de este triple homicidio.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional están coordinando esfuerzos para esclarecer los hechos y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Esta masacre se suma a una serie de incidentes violentos que han ocurrido en diferentes regiones del país en los últimos meses.

