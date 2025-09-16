Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle

Un soldado perdió la vida y otro resultó herido en medio de un enfrentamiento armado registrado durante la tarde de este 16 de septiembre en la vereda La María, zona rural de Buga, Valle del Cauca.

Nuevo enfrentamiento entre el Ejército y las Disidencias

Según las versiones preliminares del caso, los militares frustraron el hurto de un vehículo, lo que desató un combate con presuntas disidencias de las Farc.

El secretario de Gobierno de Buga, James Gómez, se refirió a lo sucedido y explicó qué los hechos ocurrieron cuando tropas del Ejército requirieron la detención de una camioneta.

Los ocupantes del vehículo, en lugar de acatar la señal, embistieron a la patrulla militar, ocasionando la muerte de un uniformado y dejando a otro gravemente herido, quien actualmente recibe atención médica.

Los responsables, presuntamente identificados como integrantes de la estructura Adán Izquierdo, bajo el mando de alias Iván Mordisco, se movilizaban tanto en la camioneta como en motocicletas. Al parecer, durante la reacción militar, uno de los atacantes fue abatido.

Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad y continúan las labores de investigación que permitan dar con el paradero de los demás responsables.

Ejército frustró robo de las Disidencias en Buga: un soldado murió

“El Ejército requiere a unas personas que van en un vehículo tipo camioneta, los cuales no hacen caso a la señal del Ejército y lo que hacen es atropellar una patrulla de soldados, de los cuales lamentablemente falleció uno y el otro se encuentra siendo atendido", detalló Gómez.

También indicó que los "delincuentes se movilizaban tanto en camioneta como en unas motocicletas, uno de ellos fue impactado también por parte el Ejército, siendo dado de baja, eso es lo que se tiene oficialmente hasta el momento”.

A través de un comunicado, el Ejército reveló detalles del incidente y lamentó la muerte del uniformado. "Este Comando expresa su más profundo sentimiento de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro soldado Juan David Arrieta Vargas".

La institución anunció que "dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar y brindar apoyo integral a su familia en este difícil momento".