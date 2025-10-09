CANAL RCN
Colombia Video

¿Quiénes habrían estado detrás del intento de asonada en Putumayo? Esto se sabe

Mientras tropas del Ejército realizaban labores contra la minería ilegal, fueron increpados por civiles presuntamente influenciados por un grupo armado.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
08:12 p. m.
Un operativo contra la minería ilegal en Puerto Guzmán, Putumayo; se convirtió en un tenso enfrentamiento entre civiles y militares, dejando un herido y generando preocupación por la seguridad.

Grave ataque en Putumayo: dos militares habrían sido quemados durante asonada en Villagarzón
La Sexta División del Ejército adelantaba operaciones contra la minería ilegal en la vereda Mandur cuando, tras destruir maquinaria utilizada en estas actividades ilegales, se vieron perseguidos por civiles que aparentemente intentaban realizar una asonada.

Operación contra la minería fue interrumpida

Según informes militares, los soldados destruyeron dos máquinas amarillas, dos clasificadoras, motobombas y mangueras utilizadas en la minería ilegal. En respuesta, un grupo de ciudadanos persiguió a los uniformados, amenazándolos con quitarles sus armas y usarlas en su contra.

En videos que circulan por redes sociales, se escuchan voces amenazantes que advierten que les iban a quitar los fusiles para matarlos con estas mismas armas. Ante esta situación, los militares se vieron obligados a realizar disparos disuasivos para protegerse.

Durante el hecho, un civil resultó herido en el pie al interponerse en la trayectoria de uno de los disparos de advertencia. La víctima está fuera de peligro.

Se investiga la presunta responsabilidad de los Comandos de Frontera

Las autoridades militares sospechan que grupos armados ilegales, específicamente los Comandos de Frontera, podrían estar instigando a la población local contra las fuerzas de seguridad. El Ejército ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Descubren documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas en Nariño
De acuerdo con la alerta temprana 001 de 2025 expedida por la Defensoría del Pueblo, los departamentos de Putumayo y Amazonas han estado en peligro por la disputa de los Comandos de Frontera contra el autodenominado Estado Mayor Central comandado por ‘Calarcá Córdoba’.

En los últimos cuatro años, se ha identificado una disputa entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera en el Bajo Putumayo, Amazonas y en la cuenca del río Caquetá, en donde limitan Puerto Guzmán, Piamonte, Solita, Curillo y San José de Fragua.

