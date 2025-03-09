Grave ataque en Putumayo: dos militares habrían sido quemados durante asonada en Villagarzón

Durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre, este medio conoció información sobre un hecho que se registró en medio de una operación militar en el municipio de Villagarzón, Putumayo.

Dos uniformados del Ejército habrían sido quemados en Putumayo

Al parecer, dos integrantes del Ejército Nacional resultaron gravemente heridos tras ser atacados por la comunidad mientras adelantaban actividades para la destrucción de un laboratorio ilegal para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda Siloé.

De acuerdo con el reporte preliminar, un subteniente y un soldado de la Brigada 27 fueron agredidos durante una asonada en la que varias personas les habrían rociado gasolina antes de prenderles fuego.

Ambos uniformados sufrieron quemaduras de consideración y debieron ser evacuados de la zona para recibir atención médica especializada.

Los dos militares permanecen bajo observación médica, mientras se adelantan investigaciones para identificar a los responsables del ataque.