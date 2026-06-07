Disidencias incineraron dos viviendas, mataron a tres personas y secuestraron a otra en Remedios, Antioquia

Los habitantes de la vereda Las Camelias, en jurisdicción de Remedios, Antioquia, son presa del pánico, luego de que un grupo de 15 sujetos armados prendiera fuego a dos viviendas y secuestrara a cuatro personas el sábado, 6 de junio.

No contentos, los integrantes del grupo criminal que, de acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, engrosan las filas de las disidencias de Calarcá, dejaron grafitis y varios cilindros de gas con referencias a las FARC-EP o frente 4 de las Farc, del que harían parte.

Familia de las víctimas no habría podido pagar el rescate:

Aunque tres de los cuatro secuestrados fueron hallados sin vida por las autoridades antioqueñas, en un principio fueron retenidos e identificados como el propietario de uno de los inmuebles, su esposa y dos trabajadores.

La tarde del sábado, las disidencias se habrían puesto en contacto con el hijo de la pareja campesina para exigir 60 millones de pesos, a cambio de su liberación.

Sin embargo, el joven advirtió que no estaba en capacidad de reunir semejante cantidad de dinero y entregarla a las disidencias, por mucho que quisiera rescatar a sus padres.

Gobernador Rendón cuestiona la pasividad del Gobierno con alias Calarcá:

En una última actualización sobre el caso, el gobernador de Antioquia informó que la Fuerza Pública fue la que encontró “en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios, los tres cuerpos sin vida” y que “aún está desaparecida una persona y los uniformados siguen su rastro para encontrar su paradero”.

Además, cuestionó la pasividad del Gobierno con la estructura de Calarcá, que seguiría cometiendo crímenes contra la población civil en el departamento, sin contemplación alguna:

“El responsable de la incineración de viviendas en dos fincas, así como del asesinato de tres personas y el secuestro de otra, es alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las Farc, estructura que hace parte de la facción del narcoterrorista Calarcá (…) Está muy calladito Calarcá previo a elecciones. Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”.