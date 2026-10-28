Dispararon a quemarropa contra un taxista y le tiraron un panfleto en el sur de Bogotá

En las últimas horas, un taxista resultó herido en sus dos piernas tras ser atacado por dos hombres en motocicleta que le dispararon y dejaron un panfleto amenazante en su vehículo.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá y, al parecer, estaría relacionado con extorsión.

Esta situación vuelve a encender las alarmas entre los conductores del gremio en Bogotá, quienes exigen seguridad.

Ataque a taxista se suma al asesinato de otro conductor en circunstancias similares

El ataque se suma a otros casos de violencia contra taxistas* registrados recientemente en la ciudad y sus alrededores.

A finales de septiembre, un conductor de taxi fue asesinado en el municipio de Soacha bajo la misma modalidad de dos hombres en moto. En ese caso no dejaron panfleto, sino que grabaron un video del momento exacto del crimen.

Henry, taxista con 18 años experiencia, expresó la preocupación del gremio:

"Más seguridad, más seguridad por parte de la ley, porque esto aquí está terrible. Por nada lo van a ser atacando uno y ahora es con extorsión, tiene que pagar una vacuna. Eso le pasó al compañero.

Exigen seguridad para los taxistas en Bogotá

La preocupación del gremio amarillo es evidente ante el incremento de estos ataques violentos. Los taxistas hacen un llamado urgente a las autoridades para que garanticen su derecho al trabajo en condiciones seguras.

La solicitud principal es el reforzamiento de las medidas de seguridad y mayor presencia de las autoridades en las zonas donde operan.

El caso del taxista herido en Bosa se encuentra bajo investigación de las autoridades, quienes buscan identificar a los responsables del ataque y establecer si existe una red de extorsión operando sistemáticamente contra conductores de taxi en Bogotá y municipios cercanos.