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Ejército Nacional abrió convocatoria para 2027: requisitos y cómo inscribirse

El Ejército Nacional abrió convocatoria para nuevos oficiales en 2027. Conozca los requisitos, edades permitidas y cómo realizar la inscripción.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
06:44 a. m.
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El Ejército Nacional de Colombia anunció una nueva convocatoria para jóvenes interesados en convertirse en oficiales de la institución.

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El proceso de incorporación, correspondiente al periodo 2027-1, se realizará a través de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC), ubicada en Bogotá.

La institución confirmó que los aspirantes seleccionados comenzarán su formación el 15 de enero de 2027, con un programa académico y militar que tendrá una duración de cuatro años.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al Ejército Nacional en 2027?

De acuerdo con el instructivo oficial de la Escuela Militar de Cadetes, los interesados deberán cumplir las siguientes condiciones:

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  • Tener mínimo 16 años y ser menor de 21 años al momento del ingreso.
  • Ser colombiano.
  • Contar con título de bachiller antes de comenzar la formación.
  • No registrar antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales.
  • Acreditar los resultados de las pruebas Saber 11.
  • Presentar autorización del representante legal si es menor de edad.

Además, deberán superar evaluaciones médicas, psicológicas y físicas, pruebas de inglés y entrevistas que permitirán determinar si cumplen con las condiciones exigidas.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria del Ejército Nacional?

Los interesados deben ingresar a la página oficial www.esmic.edu.co, seleccionar la convocatoria de Carrera de Oficial de las Armas y carreras complementarias 2027-1 y completar el formulario de inscripción.

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La formación incluye Ciencias Militares y opciones académicas complementarias como Derecho, Ingeniería Civil, Administración Logística, Educación Física y Relaciones Internacionales.

La institución también contempla descuentos en la matrícula para determinados aspirantes, incluidos integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, hijos de militares y quienes hayan prestado servicio militar, según las condiciones aplicables.

Finalmente, el Ejército recordó que las inscripciones se realizan exclusivamente mediante sus canales oficiales y que no existen intermediarios autorizados para gestionar el ingreso.

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