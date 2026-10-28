CANAL RCN
Colombia Video

Revelan video previo a la explosión en Cúcuta: presunto habitante de calle habría instalado la bomba

Las impactantes imágenes muestran los minutos previos a la detonación que dejó a dos policías gravemente heridos.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
07:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ciudad de Cúcuta atraviesa una grave crisis de seguridad tras dos hechos violentos que han consternado a la comunidad: el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos y un atentado con explosivos contra las instalaciones del ICA, cerca de la oficina de la DIAN, que dejó policías heridos.

Video clave revela presunto habitante de calle instalando explosivos en Cúcuta

Hablan sobrevivientes de atentado bomba cerca de las oficinas del ICA y la Dian en Cúcuta
RELACIONADO

Hablan sobrevivientes de atentado bomba cerca de las oficinas del ICA y la Dian en Cúcuta

En las recientes horas se conoció un importante video que muestra los momentos previos a la detonación. Las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas cerca al Puente Internacional Francisco de Paula Santander registraron a un presunto habitante de calle dejando un paquete junto a las oficinas del ICA.

Las autoridades aún investigan si se trataba efectivamente de una persona en situación de calle o si alguien se disfrazó para llevar a cabo el atentado. Tras el hecho, la Fuerza Pública redobló la seguridad en el paso fronterizo.

Paralelamente, familiares y amigos despidieron a Miguel Castellanos, quien fue sido asesinado días atrás.

“Un hombre servidor. Siempre dado a escuchar, siempre dado a atender a la gente. Era muy carismático, muy humano y la verdad que nos va a hacer demasiada falta", añadieron allegados durante la velación. Sus exequias se realizarán el 29 de octubre.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo ya había advertido esta situación mediante una alerta temprana sobre los graves riesgos que enfrentaba la ciudad.

Defensoría del Pueblo había advertido situación en Cúcuta

“Estos hechos demuestran claramente que el conflicto que se vive en la región del Catatumbo se está trasladando hacia la capital del departamento, pero sobre todo están poniendo en riesgo a la población civil y están generando zozobra”, señaló Olguín Mayorga, presidente de la asociación nacional de las víctimas del conflicto.

Según las cifras, los homicidios en el área metropolitana aumentaron un 15% al pasar de 386 casos a 444 el último año y en el primer semestre del 2026 se habrían registrado 194 asesinatos.

Emotivas palabras de los amigos de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno asesinado en Cúcuta
RELACIONADO

Emotivas palabras de los amigos de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno asesinado en Cúcuta

Además, la Defensoría documentó amenazas contra líderes comunales, comerciantes y periodistas, así como extorsiones y riesgo de reclutamiento forzado.

El informe de la Defensoría reveló una respuesta institucional insuficiente: de las 39 recomendaciones formuladas, el cumplimiento apenas alcanzó el 30 por ciento. La asistencia humanitaria llegó a un 10 por ciento y las medidas de protección solo a un 26 por ciento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alcaldía de Bogotá

Bogotá prepara medidas especiales para el fin de semana de Halloween: conozca de qué se trata

Defensoría del Pueblo

Defensoría emite alerta temprana para la zona rural de Dagua, Valle, por disputa territorial entre el ELN y disidencias

Bogotá

Más de 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven en las calles de Bogotá: otros 10.000 estarían en riesgo

Otras Noticias

María Corina Machado

La advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado tras su regreso a Venezuela

Delcy Rodríguez defendió la estabilidad del país y cuestionó que busquen alcanzar el poder a través de maniobras políticas.

Ejército Nacional

Ejército Nacional abrió convocatoria para 2027: requisitos y cómo inscribirse

El Ejército Nacional abrió convocatoria para nuevos oficiales en 2027. Conozca los requisitos, edades permitidas y cómo realizar la inscripción.

Millonarios

Millonarios prepara el regreso de un viejo conocido en el mediocampo para 2027

Energías Renovables

ExpoSolar Colombia 2026: lugar, fecha y temas que marcarán esta edición

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?