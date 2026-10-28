Revelan video previo a la explosión en Cúcuta: presunto habitante de calle habría instalado la bomba

La ciudad de Cúcuta atraviesa una grave crisis de seguridad tras dos hechos violentos que han consternado a la comunidad: el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos y un atentado con explosivos contra las instalaciones del ICA, cerca de la oficina de la DIAN, que dejó policías heridos.

Video clave revela presunto habitante de calle instalando explosivos en Cúcuta

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En las recientes horas se conoció un importante video que muestra los momentos previos a la detonación. Las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas cerca al Puente Internacional Francisco de Paula Santander registraron a un presunto habitante de calle dejando un paquete junto a las oficinas del ICA.

Las autoridades aún investigan si se trataba efectivamente de una persona en situación de calle o si alguien se disfrazó para llevar a cabo el atentado. Tras el hecho, la Fuerza Pública redobló la seguridad en el paso fronterizo.

Paralelamente, familiares y amigos despidieron a Miguel Castellanos, quien fue sido asesinado días atrás.

“Un hombre servidor. Siempre dado a escuchar, siempre dado a atender a la gente. Era muy carismático, muy humano y la verdad que nos va a hacer demasiada falta", añadieron allegados durante la velación. Sus exequias se realizarán el 29 de octubre.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo ya había advertido esta situación mediante una alerta temprana sobre los graves riesgos que enfrentaba la ciudad.

Defensoría del Pueblo había advertido situación en Cúcuta

“Estos hechos demuestran claramente que el conflicto que se vive en la región del Catatumbo se está trasladando hacia la capital del departamento, pero sobre todo están poniendo en riesgo a la población civil y están generando zozobra”, señaló Olguín Mayorga, presidente de la asociación nacional de las víctimas del conflicto.

Según las cifras, los homicidios en el área metropolitana aumentaron un 15% al pasar de 386 casos a 444 el último año y en el primer semestre del 2026 se habrían registrado 194 asesinatos.

Además, la Defensoría documentó amenazas contra líderes comunales, comerciantes y periodistas, así como extorsiones y riesgo de reclutamiento forzado.

El informe de la Defensoría reveló una respuesta institucional insuficiente: de las 39 recomendaciones formuladas, el cumplimiento apenas alcanzó el 30 por ciento. La asistencia humanitaria llegó a un 10 por ciento y las medidas de protección solo a un 26 por ciento.