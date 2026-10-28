CANAL RCN
Colombia

Bogotá prepara medidas especiales para el fin de semana de Halloween: conozca de qué se trata

Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno, Ejército y Policía Nacional se unirán durante el fin de semana para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Bogotá prepara medidas especiales para el fin de semana de Halloween: conozca de qué se trata
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para un fin de semana de alta afluencia en las calles debido a la celebración de Halloween del próximo sábado 31 de octubre y que se extenderá hasta el lunes festivo, por lo que se espera una importante cantidad de fiestas y celebraciones en varias zonas de la ciudad.

Alertan por riesgos de hurto y revelan las modalidades más frecuentes en Halloween
RELACIONADO

Alertan por riesgos de hurto y revelan las modalidades más frecuentes en Halloween

Con el fin de promover la seguridad de los ciudadanos y garantizar celebraciones tranquilas, la Alcaldía de Bogotá, en trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, planea una serie de medidas de seguridad y convivencia que se implementarán durante todo el fin de semana.

Medidas de seguridad y convivencia para Halloween en Bogotá

Las medidas, que se implementarán desde el jueves 29 de octubre e irán hasta el lunes 2 de noviembre, contemplan presencia institucional en zonas críticas de la ciudad para realizar acciones pedagógicas que promuevan el buen comportamiento.

Con los niños y niñas como prioridad principal, las entidades buscan garantizar las mejores condiciones para que las celebraciones sean seguras y no se conviertan en espacios de violencia entre los adultos.

Además, se desplegarán equipos de inspección en establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de normas, evitar prácticas ilegales y hacer control de horarios en zonas específicas.

Estas serán las localidades que contarán con mayor presencia e intervención de las autoridades, especialmente en el horario nocturno y de madrugada:

  • Suba
  • Fontibón
  • Usme
  • Puente Aranda
  • Teusaquillo
  • Chapinero
  • Teusaquillo
  • Tunjuelito
  • Kennedy

Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno, Ejército y Policía Nacional se unirán durante el fin de semana para proteger a la ciudadanía.

Bogotá intensifica sus controles sanitarios para garantizar seguridad sanitaria en Halloween
RELACIONADO

Bogotá intensifica sus controles sanitarios para garantizar seguridad sanitaria en Halloween

Se intensificarán medidas sanitarias para proteger a los niños

En las últimas horas, operativos de la Alcaldía de Bogotá lograron la destrucción de más de 250 kilogramos de dulces que estaban alterados o marcados de manera incorrecta e invitan a revisar de manera detallada los empaques de los dulces y chocolates que recibirán los niños, con especial énfasis en el empaque y fecha de vencimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría emite alerta temprana para la zona rural de Dagua, Valle, por disputa territorial entre el ELN y disidencias

Bogotá

Más de 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven en las calles de Bogotá: otros 10.000 estarían en riesgo

Accidente de tránsito

Dos hermanas murieron tras caer de una moto y ser arrolladas por una volqueta en Magdalena

Otras Noticias

Ejército Nacional

Ejército Nacional abrió convocatoria para 2027: requisitos y cómo inscribirse

El Ejército Nacional abrió convocatoria para nuevos oficiales en 2027. Conozca los requisitos, edades permitidas y cómo realizar la inscripción.

Millonarios

Millonarios prepara el regreso de un viejo conocido en el mediocampo para 2027

Millonarios ya empieza a planificar el 2027 y tendrá de vuelta a un viejo conocido en el mediocampo.

España

Trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad en España deja varios muertos

Energías Renovables

ExpoSolar Colombia 2026: lugar, fecha y temas que marcarán esta edición

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?