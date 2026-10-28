Bogotá prepara medidas especiales para el fin de semana de Halloween: conozca de qué se trata

Bogotá se prepara para un fin de semana de alta afluencia en las calles debido a la celebración de Halloween del próximo sábado 31 de octubre y que se extenderá hasta el lunes festivo, por lo que se espera una importante cantidad de fiestas y celebraciones en varias zonas de la ciudad.

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Con el fin de promover la seguridad de los ciudadanos y garantizar celebraciones tranquilas, la Alcaldía de Bogotá, en trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, planea una serie de medidas de seguridad y convivencia que se implementarán durante todo el fin de semana.

Medidas de seguridad y convivencia para Halloween en Bogotá

Las medidas, que se implementarán desde el jueves 29 de octubre e irán hasta el lunes 2 de noviembre, contemplan presencia institucional en zonas críticas de la ciudad para realizar acciones pedagógicas que promuevan el buen comportamiento.

Con los niños y niñas como prioridad principal, las entidades buscan garantizar las mejores condiciones para que las celebraciones sean seguras y no se conviertan en espacios de violencia entre los adultos.

Además, se desplegarán equipos de inspección en establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de normas, evitar prácticas ilegales y hacer control de horarios en zonas específicas.

Estas serán las localidades que contarán con mayor presencia e intervención de las autoridades, especialmente en el horario nocturno y de madrugada:

Suba

Fontibón

Usme

Puente Aranda

Teusaquillo

Chapinero

Teusaquillo

Tunjuelito

Kennedy

Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno, Ejército y Policía Nacional se unirán durante el fin de semana para proteger a la ciudadanía.

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Se intensificarán medidas sanitarias para proteger a los niños

En las últimas horas, operativos de la Alcaldía de Bogotá lograron la destrucción de más de 250 kilogramos de dulces que estaban alterados o marcados de manera incorrecta e invitan a revisar de manera detallada los empaques de los dulces y chocolates que recibirán los niños, con especial énfasis en el empaque y fecha de vencimiento.