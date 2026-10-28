Capturan a pareja señalada de extorsionar a 14 personas con fotos íntimas en San Andrés

Una pareja fue enviada a prisión tras ser señalada de integrar una presunta red de extorsión que habría afectado a por lo menos 14 personas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según la Fiscalía, los procesados utilizaban perfiles falsos en redes sociales para ganarse la confianza de sus víctimas, obtener imágenes y videos de carácter íntimo y posteriormente exigir dinero a cambio de no divulgar ese material.

De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables contactaban a hombres y mujeres a través de plataformas digitales bajo identidades ficticias y, en algunos casos, con promesas de oportunidades laborales. Una vez establecían una relación de confianza, solicitaban fotografías o videos de contenido sexual que luego utilizaban para amenazar a las víctimas.

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Perfiles falsos y amenazas para exigir dinero

La Fiscalía indicó que esta modalidad de delito, conocida como sextorsión, habría sido utilizada de manera sistemática por la pareja. Las evidencias recopiladas muestran conversaciones en las que los señalados obtenían material íntimo y posteriormente exigían pagos para evitar su difusión.

Según el ente acusador, una de las víctimas fue contactada por una persona que se identificó como “Camila”, con quien intercambió mensajes e imágenes de contenido sensual. Tiempo después, recibió nuevas comunicaciones en las que le exigían 500.000 pesos para no publicar las fotografías.

Las autoridades también establecieron que las intimidaciones no se limitaban a la divulgación del material privado. En algunos casos, los presuntos extorsionistas habrían asegurado pertenecer a grupos criminales para aumentar la presión sobre las víctimas y obtener el dinero exigido.

Capturados en Bolívar y enviados a prisión

Las investigaciones permitieron identificar al hombre y la mujer señalados de participar en estos hechos, quienes fueron capturados en el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar.

Tras su detención, la Fiscalía les imputó el delito de extorsión agravada. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares.

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Por decisión judicial, ambos deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra y se determina su responsabilidad en los hechos investigados. Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a extremar las precauciones en internet y evitar compartir información o contenido íntimo con personas cuya identidad no haya podido ser verificada.