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Millonarios prepara el regreso de un viejo conocido en el mediocampo para 2027

Millonarios ya empieza a planificar el 2027 y tendrá de vuelta a un viejo conocido en el mediocampo.

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Foto: Millonarios

Nicolás Salgado

octubre 28 de 2026
06:38 a. m.
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Millonarios empieza a proyectar su plantilla para la temporada 2027 y tendrá de vuelta a Juan José Ramírez, mediocampista que actualmente juega a préstamo en Llaneros. El volante deberá regresar al equipo capitalino cuando termine su cesión, aunque todavía está por definirse si será tenido en cuenta en en el plantel profesional de Alberto Gamero.

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El movimiento se conoce mientras el conjunto embajador encara el cierre de la Liga BetPlay 2026 y busca asegurar sus objetivos deportivos antes de concentrarse de lleno en el próximo año. Para Ramírez, el regreso representa una nueva oportunidad de competir por un puesto en el equipo con el que ya ha tenido experiencias anteriores.

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, quien reportó que el futbolista volverá a Millonarios al finalizar su vínculo temporal con Llaneros.

¿Cómo le fue a Juan José Ramírez en Llaneros?

El paso por el conjunto del Meta le permitió al mediocampista sumar minutos y buscar la continuidad que necesitaba.

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Ese recorrido será uno de los elementos que el cuerpo técnico podrá evaluar cuando el jugador se presente nuevamente en Bogotá y si el rendimiento en Llaneros le da argumentos para aspirar a una nueva oportunidad en el esquema de Alberto Gamero. Sin embargo, la decisión dependerá de la planificación deportiva y de las necesidades del equipo para 2027.

Ramírez, conocido como ‘Chócolo’, ya había vestido la camiseta azul antes de salir cedido. Su retorno, por tanto, no será el de un futbolista completamente desconocido para la institución, sino el de un jugador que buscará demostrar que puede tener mayor protagonismo.

¿Juan José Ramírez se quedará en Millonarios en 2027?

El regreso por finalización del préstamo no significa que su continuidad esté garantizada. Millonarios deberá analizar su situación contractual, las alternativas disponibles en el mediocampo y el papel que podría desempeñar en la próxima temporada.

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Por el momento, Millonarios ocupa la quinta posición de la Liga BetPlay con 26 puntos y tiene programado enfrentar al América de Cali el 4 de noviembre en el estadio El Campín.

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