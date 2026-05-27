Dispositivo para elecciones está listo en Cundinamarca: incluso se preparó una respuesta ante eventuales lluvias

A cuatro días de la primera vuelta de elecciones presidenciales, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que ya está listo el dispositivo que garantizará el desarrollo normal de la jornada.

Para asegurar el derecho al voto de los habitantes del departamento, en el consejo de seguridad del que participó la Fuerza Pública, representantes de las entidades departamentales y de los organismos de control, se acordaron varios puntos en materia de movilidad y protección.

Incluso, ante una eventual emergencia por las lluvias, todos podrán votar en el departamento:

Siendo uno de los departamentos golpeados por el frente frío de inicios de 2026, el gobernador Rey explicó que, en Cundinamarca, estarán dispuestos maquinaria y personal para atender cualquier emergencia, que pueda registrarse con las lluvias.

“Nuestra Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca hará parte del PMU que se tendrá dispuesto de manera permanente, durante el domingo, para responder ante cualquier hecho que se vaya configurando en esta materia”, indicó.

De esta manera, pretende garantizar la movilidad de los habitantes del departamento entre los 648 puestos de votación y sus viviendas.

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Esquema de seguridad también fue coordinado con las autoridades:

De otro lado, 6.400 hombres y mujeres del Ejército y la Policía Nacional custodiarán las 6.916 mesas, en las que 2,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

Como indicó en diálogo con Noticias RCN el jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares y gerente del Plan Democracia, coronel José Luis Bastidas, los integrantes de la Fuerza Pública ya iniciaron su despliegue y estarán custodiando los puestos de votación, 24 horas antes al inicio de la jornada electoral.

De ahí el parte de tranquilidad compartido por el gobernador Rey: “Cundinamarqueses, todo lo relacionado con la logística, la seguridad y el orden público para salir a votar en estas elecciones está garantizado. Esperamos que la jornada se desarrolle en total tranquilidad”.