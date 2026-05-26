Fuerzas Militares preparan hace un año el despliegue de seguridad en elecciones: “Suspendimos vacaciones y permisos”

A contados días de las elecciones presidenciales, el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares y gerente del Plan Democracia, explicó en diálogo con Noticias RCN cómo funcionará el esquema de seguridad para el próximo 31 de mayo.

Según comentó, “el Comando General de las Fuerzas Militares desde hace un año ha estado planeando el despliegue del plan electoral y los compromisos que, como fuerzas militares, tiene. Tal cual como en las elecciones del Congreso el 8 de marzo, vamos a tener un despliegue de más de 228 mil hombres y mujeres del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aeroespacial”.

El despliegue para asumir un dispositivo de seguridad efectivo y puntual comenzó la semana pasada. De esta manera, aseguran que las tropas se encontrarán en los puntos asignados 24 horas antes de la apertura de mesas de votación; es decir, el sábado 30 de mayo a las 8:00 de la mañana.

Fuerzas Militares llevan un año preparando el despliegue de seguridad de elecciones:

De acuerdo con el coronel Bastidas, las Fuerzas Militares se han “venido preparando hace más de un año y, en la parte de operaciones, hace seis meses. Es algo que estaremos aplicando este mes para poder tener unas elecciones tranquilas y libres para todo el pueblo colombiano”.

El entrenamiento se realizó durante el segundo semestre de 2025. “En todos los ciclos de descanso, entrenamiento y operaciones”, explicó, “preparamos nuestras tropas”. Además, “para este primer semestre (…) suspendimos vacaciones, permisos, todo”.

Bastidas insiste en que los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo dan cuenta de la preparación de las Fuerzas Militares, aunque consideran un reto aún mayor las presidenciales de mayo:

“Es indudable el accionar de los grupos armados organizados y es un reto para nosotros, todos los días. Tener la inteligencia necesaria para poder adelantar las operaciones militares que nos permiten neutralizar el accionar de estos grupos armados organizados”.

Ejército concentrará sus acciones en puntos críticos y mantendrá la ofensiva contra los grupos armados:

En diálogo con este noticiero, el gerente del Plan Democracia señaló que las Fuerzas Militares concentrarán sus fuerzas estratégicas especiales en puntos críticos, para mitigar cualquier acción violenta que pueda presentarse:

“Tenemos una serie de estrategias de interés, de acuerdo a las últimas acciones que han cometido los diferentes grupos armados organizados que delinquen en nuestro país. Indudablemente el suroccidente del país, los departamentos de Nariño, Valle y Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Chocó y el Guaviare son áreas que en este momento tienen un especial interés por parte de los agentes de inteligencia de las Fuerzas Militares en coordinación permanente con la Policía Nacional”.

Se trata de un trabajo de equipo en el que las diferentes entidades realizarán un seguimiento al desarrollo de las elecciones en puestos de mando unificados instalados desde el viernes, en los que participarán las Fuerzas Militares junto a la Procuraduría, la Registraduría, la Defensoría, la Contraloría, el CNE y la MOE.

Advirtió que “en Colombia no hay ningún territorio vedado para las Fuerzas Militares ni para la Policía Nacional (…) estamos adelantando las operaciones militares que nos permiten tener el control efectivo del territorio”.

Y dio a conocer que “el desarrollo de las operaciones militares ofensivas que han arrojado resultados muy importantes en contra de los grupos armados organizados continuará. Es parte de la estrategia, parte del despliegue y parte del plan que tenemos para poder garantizar unas elecciones tranquilas y libres para todo el pueblo colombiano”.