"Habría sido una venganza": Mhoni Vidente hizo inesperado análisis relacionado con Shakira

En los últimos días, Shakira, junto a su abogado, celebraron que le ganaron la disputa legal a la Agencia Tributaria española.

Esa entidad acusó a la cantante colombiana de cometer fraude fiscal en 2011 y le retuvo unas ganancias a lo largo de los años.

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Sin embargo, la barranquillera demostró que ese año realizó una gira y no estuvo radicada durante el tiempo que se exige en España para ser considerado residente fiscal.

Además, la defensa de Shakira también demostró que, en ese entonces, la actividad económica de la artista no dependía de España.

Tras ese análisis, la exitosa cantante colombiana no solo fue absuelta, sino que también tendrá que recibir un resarcimiento de 60 millones de euros.

Y, a raíz de la resolución del caso, Mhoni Vidente se pronunció y dejó un inesperado mensaje. ¿Cuál fue?

¿Por qué fue tan larga la batalla legal contra Shakira? Esto aseguró Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, la Agencia Tributaria española prolongó el juicio con Shakira por el desenlace que tuvo su relación con Gerard Piqué.

"Shakira sostuvo que no vivió en España, sino que entró y salió mientras que las personas que la contrataban pagaban el impuesto", comenzó detallando Mhoni Vidente.

"Yo creo que esto fue una venganza contra Shakira porque es colombiana y de América Latina. Siento que todo se trató de una revancha de los españoles contra ella", añadió.

Esta fue la reacción de Shakira tras ganar la batalla legal en España

Tras la resolución definitiva, Shakira no solo dejó claro que se hizo justicia, sino que reconoció que su caso puede ser un ejemplo para que otros ciudadanos no tengan que pasar por la misma situación.

"Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", afirmó la barranquillera.

"Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", concluyó.