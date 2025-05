Distrito advierte que plazoleta del Concejo de Bogotá no es apta para grandes multitudes

La convocatoria del presidente Petro para protestar en la plazoleta del Concejo de Bogotá ha generado preocupación en las autoridades locales.

Concejo de Bogotá advierte que plazoleta no es apta para multitudes

El gobierno distrital ha emitido una advertencia sobre los riesgos estructurales que implicaría la aglomeración de personas en este espacio, que no cuenta con las condiciones adecuadas para soportar multitudes.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, explicó la situación y dijo que la estructura no cuenta con una base sólida.

“Lo que hay que decir es que esta plazoleta es hueca, es decir, hay un parqueadero debajo, eso significa que no tiene la resistencia suficiente para albergar un número de gente importante. Por eso lo que le estamos pidiendo a las personas que están convocando es que se hagan mucho más allá, donde ya deja de ser hueca la plazoleta y en donde hay unas condiciones mejores”, detalló el secretario.

La estructura, que data de 1922, ha sido objeto de adecuaciones y refuerzos, pero sigue siendo inadecuada para grandes concentraciones.

Las autoridades han hecho un llamado a la responsabilidad de los organizadores y participantes del denominado Cabildo Popular, programado para este domingo 18 de mayo.

Se espera un aforo de unas 2.000 personas, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los asistentes debido a las limitaciones estructurales del lugar.

Además de los riesgos estructurales, la convocatoria ha generado una controversia adicional debido a las pintadas realizadas por manifestantes en el suelo de la plazoleta durante una concentración previa.

Lanzan advertencia por lugar en el que se realizará el 'Cabildo Popular'

Varias bancadas del Concejo y usuarios en redes sociales han rechazado estas acciones, argumentando que afectan los bienes públicos y generan costos adicionales de limpieza y mantenimiento.

“Este tipo de acciones, por supuesto, no benefician ni no le gustan a toda la ciudadanía, yo creo que la ciudad es una causa común, hay lugares que tenemos que cuidar y este es uno de esos lugares porque además es un símbolo de la democracia, es la plazoleta del Consejo, en donde se encuentran diversas miradas políticas, no una sola”, añadió Quintero.

Hasta el momento, los organizadores de la convocatoria no han acatado las recomendaciones de las autoridades.

La situación mantiene en alerta a la administración distrital, que insiste en la importancia de preservar la seguridad de los participantes y la integridad de un espacio emblemático para la democracia local.