Presidente Petro confirma que presentará nuevamente la consulta popular con una pregunta más

Durante la madrugada de este viernes 16 de mayo, el presidente Gustavo Petro, desde China, confirmó que el próximo 19 de mayo presentará nuevamente la consulta popular.

En una entrevista, el mandatario aseguró que la consulta incluirá una nueva pregunta.

Presidente Petro presentará una nueva consulta popular

"La consulta, las preguntas de la consulta tenían unos elementos superiores a lo que el Gobierno había logrado concertar con la Cámara de Representantes en la reforma laboral. Eso lo tumbó la Comisión Séptima. Ahora se revive, es un paso atrás del Senado. Se dieron cuenta de que metieron la de caminar de manera horrorosa en la historia de Colombia. Pero la consulta ya iba a más adelante", aseguró.

También confirmó que presentó "un mensaje de urgencia, queremos que se debata, pero no permitiremos que el pueblo se duerma, no caiga la ingenuidad. Ahora voy a presentar una consulta de nuevo, como es mi derecho, con las mismas preguntas que están en lo que creemos, no hundió el Senado, sino que hubo fraude".

El mandatario argumentó su hipótesis de fraude a la cantidad de votos que se obtuvieron y dijo que 49 senadores no son mayoría.

Gustavo Petro agregará más preguntas a la nueva consulta popular

"Lo digo porque 49 senadores no son mayoría y porque impidieron que votaran las mayorías. Solo pudieron, en 2 minutos, decir que habían ganado, lo cual es el símbolo del fraude. Pero nosotros vamos a agregarle otra pregunta", añadió.

Finalmente, el jefe de Estado detalló que agregarán a la nueva propuesta, preguntas que lleguen realmente al corazón del problema y que puedan convocar la mayoría de la gente.

"Decían que en la reforma laboral no interlocutaba con los trabajadores, por cuenta propia, con el microempresario, pero ahí había una pregunta, esa pregunta le abría el crédito barato a la totalidad de los microempresarios de Colombia. El Senado fraudulentamente tumbó esa pregunta, hay que mantenerla. Ahora nos vamos a referir a la salud. No puede haber más acaparamiento en medicinas y el precio de las medicinas no puede ser el de la especulación. La pregunta va dirigida a eso".