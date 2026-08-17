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Entregan 50 buses eléctricos para Transmilenio: ¿Qué características tienen?

Estos vehículos, aparte de ser amigables con el medio ambiente, son duales y ensamblados en Colombia.

Foto: Transmilenio.
Foto: Transmilenio.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 17 de 2026
10:43 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá dio un importante anuncio que busca mejorar la movilidad en la ciudad: llegaron 50 buses eléctricos para reforzar el transporte público.

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La nueva flota corresponde a una parte de la que ha llegado desde este 2026 hasta el 2029, periodo en el que se contempla que más de 900 buses eléctricos integren a Transmilenio.

¿Qué características tienen los buses eléctricos?

Con respecto a sus características, los nuevos buses tienen puertas en ambos lados, lo cual permite brindarles el servicio a los pasajeros en portales y estaciones, incluyendo a los paraderos del TransMiZonal.

Es decir, los usuarios podrán subir por cualquiera de las dos puertas, dependiendo de la ubicación del paradero. Estos buses, además, pueden transportar hasta a 160 ciudadanos.

También cuentan con: espacios para sillas de ruedas y coches de bebés, sillas ubicadas hacia el frente para mayor seguridad, espacios para ayudas vivas (como perros de asistencia), sillas azules de uso preferencial, sillas aguamarina para viajes de cuidado, sillas rojas doble espacio para mujeres lactantes o personas de talla grande; y ascensor para usuarios con limitaciones de movilidad.

En materia tecnológica, disponen de cámaras de videovigilancia internas y externas, sistemas de monitoreo en puntos ciegos, servicio de wifi (internet) gratis, puertos USB para cargar, pantallas informativas, telemetría para monitoreo en tiempo real y espejos retrovisores digitales con pantallas.

¿Cuántos buses se entregarán?

Carlos Fernando Galán, el alcalde de la ciudad, destacó este anuncio: “La llegada de estos buses únicos en el mundo es, por una parte, la llegada de los primeros articulados eléctricos de Colombia y, por otra, los primeros articulados duales eléctricos del mundo que llegan a nuestra ciudad”.

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Por su parte, el gerente de Transmilenio, Pedro Gutiérrez, aseguró que los vehículos contribuyen a reducir la contaminación, el ruido y así mejorar la experiencia de los usuarios, quienes pueden reducir hasta la mitad el tiempo en los recorridos.

La puesta en marcha de los buses irá en paralelo con la entrega de las obras más importantes. Por eso, contribuirán con la extensión de la avenida Ciudad de Cali, beneficiando así a los vecinos en las localidades de Bosa y Kennedy.

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