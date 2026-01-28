¿Qué pasará con los profesores afectados en Bogotá por demoras en giros del Gobierno?

El pago de los docentes está en peligro en Bogotá. Recientemente, la Secretaría de Educación alertó que, por demoras en los giros del Gobierno, una gran cantidad de nómina se está viendo afectada.

El Gobierno está comprometido con recursos acordes al Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales permiten que les paguen a los profesores. Sin embargo, desde hace meses ha habido demoras.

La inflexión llegó en enero. El Distrito indicó que se le podrá pagar a más de cuatro mil profesores, pero otros casi 30 mil deberán esperar hasta que el Ministerio de Educación esté al día.

Isabel Segovia, secretaria de Educación, estuvo en Noticias RCN ahondando en esta preocupante situación.

¿Qué está pasando?

“Bogotá tiene un acuerdo con el Gobierno. Siempre se recibe entre el 20, 21, 22 de cada mes, para que nosotros desde la alcaldía les podamos pagar a todos tres días hábiles antes de que se acabe el mes”.

“Lo que pasó en esta oportunidad es que el giro no se hizo la semana pasada. Nos acabamos de enterar de que ya hubo una orden de giro que le transmite el Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda que se hizo anoche. Eso quiere decir que vamos a correr para poderles girar a los maestros el 30 antes de que se acabe el mes, o sea, el viernes, pero le incumplimos a buena parte de los maestros”.

¿Qué responde el ministerio?

“Hemos oficiado en repetidas ocasiones, lo hicimos en septiembre y ayer también lo hice levantando la alarma. La primera respuesta fue el Ministerio de Educación diciendo que ya estaban en el trámite; eso simplemente, pues, lo que confirma es que empezaron el trámite tarde porque hoy teníamos que pagar”.

“Aquí no estamos engañando a nadie; desafortunadamente, los recursos no llegaron, el ministerio no hizo lo que tenía que hacer para que llegaran a tiempo y, pues, efectivamente rompió un compromiso que Bogotá tenía ya hace más de 20 años y que esperamos que no se repita”.

¿Qué dicen los profesores?

“Nosotros alcanzamos a pagarle hoy a 4.000 maestros de los 34.000 que tenemos, porque esos maestros se pagan con unos recursos propios, una nómina especial que tiene Bogotá que no tiene ninguna otra entidad territorial”.

“4.000 de ellos sí están recibiendo sus salarios hoy; los otros 29.000 que están pendientes, pues probablemente, como estamos viendo las cosas, lo van a terminar recibiendo el viernes”.