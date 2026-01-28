Recomendaciones de la Alcaldía para minimizar emergencias por las fuertes lluvias en Bogotá
Cualquier emergencia, advierte el Idiger, debe ser reportada de manera oportuna a la Línea 123.
Noticias RCN
09:37 a. m.
La tarde del martes, 27 de enero, Bogotá registró inundaciones menores, encharcamientos y caos en la movilidad por cuenta de las lluvias que, desde las 2:30 de la tarde, golpearon a la capital colombiana.
Las autoridades tuvieron reportes desde las localidades de Bosa, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda y tuvieron que atender el tráfico en la calle 87 con autopista Sur, en donde se registró un cierre por inundaciones en la vía.
Bajo las condiciones climáticas a las que la capital del país se ha enfrentado en enero, son frecuentes las inundaciones, emergencias por caída de árboles y accidentes de tránsito por el derrapamiento de vehículos y la pérdida de visibilidad.
Recomendaciones de la Alcaldía para minimizar emergencias en la temporada de lluvias:
En consecuencia, la Alcaldía de Bogotá compartió una serie de recomendaciones para evitar emergencias durante las lluvias.
- No arrojar basuras, desperdicios o escombros a las calles, canales o quebradas.
- Cortar las ramas de los árboles que estén sobre los techos de las viviendas.
- Los sótanos deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.
- Sacar la basura en los horarios establecidos y dejarla dispuesta en bolsas de basura bien cerradas.
- Avisar a la Línea 123, en caso de vivir en una zona de ladera y ver algún agrietamiento en la tierra.
- Verificar que los tejados y cubiertas de las casas estén en buen estado para soportar los fuertes vientos y las lluvias.
- Realizar la limpieza de los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los tejados y terrazas.
- En caso de tormenta eléctrica, es necesario protegerse en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evitando zonas a campo abierto.
El Idiger monitorea el estado del clima de manera permanente:
Para atender las emergencias por encharcamientos, inundaciones y la caída de material vegetal, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) monitorea de manera continua la actividad eléctrica, nivel de las lluvias y comportamiento de afluentes.
Su recomendación es reportar cualquier emergencia o situación que podría generarla a la Línea 123, además de acatar las recomendaciones de la Alcaldía Mayor.