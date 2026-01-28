Recomendaciones de la Alcaldía para minimizar emergencias por las fuertes lluvias en Bogotá

La tarde del martes, 27 de enero, Bogotá registró inundaciones menores, encharcamientos y caos en la movilidad por cuenta de las lluvias que, desde las 2:30 de la tarde, golpearon a la capital colombiana.

Las autoridades tuvieron reportes desde las localidades de Bosa, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda y tuvieron que atender el tráfico en la calle 87 con autopista Sur, en donde se registró un cierre por inundaciones en la vía.

Bajo las condiciones climáticas a las que la capital del país se ha enfrentado en enero, son frecuentes las inundaciones, emergencias por caída de árboles y accidentes de tránsito por el derrapamiento de vehículos y la pérdida de visibilidad.

Recomendaciones de la Alcaldía para minimizar emergencias en la temporada de lluvias:

En consecuencia, la Alcaldía de Bogotá compartió una serie de recomendaciones para evitar emergencias durante las lluvias.

No arrojar basuras, desperdicios o escombros a las calles, canales o quebradas.

Cortar las ramas de los árboles que estén sobre los techos de las viviendas.

Los sótanos deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.

Sacar la basura en los horarios establecidos y dejarla dispuesta en bolsas de basura bien cerradas.

Avisar a la Línea 123, en caso de vivir en una zona de ladera y ver algún agrietamiento en la tierra.

Verificar que los tejados y cubiertas de las casas estén en buen estado para soportar los fuertes vientos y las lluvias.

Realizar la limpieza de los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los tejados y terrazas.

En caso de tormenta eléctrica, es necesario protegerse en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evitando zonas a campo abierto.

El Idiger monitorea el estado del clima de manera permanente:

Para atender las emergencias por encharcamientos, inundaciones y la caída de material vegetal, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) monitorea de manera continua la actividad eléctrica, nivel de las lluvias y comportamiento de afluentes.

Su recomendación es reportar cualquier emergencia o situación que podría generarla a la Línea 123, además de acatar las recomendaciones de la Alcaldía Mayor.