Miles de profesores en Bogotá tendrán duro golpe con el pago del sueldo: Distrito alertó

A través de redes sociales, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, dio a conocer una grave situación que afecta a los docentes. El Gobierno no habría girado los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) a tiempo para pagarles la nómina.

La funcionaria precisó que, con corte a este miércoles 28 de enero, solamente los profesores financiados con recursos del Distrito podrán recibir su pago. El resto entonces tendrá que esperar a que el Ministerio de Educación se ponga al día.

Distrito alerta demoras en el giro de recursos

Esta situación no es reciente, dado que la propia Segovia indicó que desde el 16 de septiembre se había advertido el peligro que conllevaba no disponer de los recursos en los tiempos adecuados, los cuales eran el 20 y 21 de enero (igual que cada mes).

Meses atrás, concretamente entre agosto y julio, el Distrito veía con preocupación que los recursos se hicieran los 22 y 26 de cada mes, cambiando las reglas del juego y poniendo sobre la mesa el riesgo que en este 2026 se está haciendo realidad.

“Dado que cualquier retraso en las transferencias impacta directamente la gestión operativa y pone en riesgo la puntualidad en los pagos”, esta fue la alerta hace más de tres meses.

Casi 30.000 profesores tendrán retraso en el pago del sueldo

El Ministerio de Educación respondió al indicar que no hay retención en la nómina y que estaba realizando los pagos en los tiempos establecidos: “El compromiso del Gobierno es con el respeto, la dignidad y las garantías de quienes educan”.

Segovia contradijo al jefe de cartera, indicando que no era cierto. Indicó que el propio Ministerio de Hacienda confirmó que el pago se hará el jueves 29 de enero, cuando tuvo que ser este miércoles 28 de enero. Aseguró que llevan una semana esperando el pago.

En cifras, más de cuatro mil profesores podrán recibir el pago por los recursos del Distrito, pero la falta de los giros nacionales terminará perjudicando a cerca de 30.000, quienes verán reflejado el salario un día después, es decir, el viernes 30 de enero.