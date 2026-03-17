CANAL RCN
Colombia Video

Cárcel para hombre que habría asesinado a su propia abuela: grave ataque con arma blanca

El presunto agresor, de 26 años, habría atacado con arma blanca a la adulta mayor en su vivienda; la rápida reacción de la Policía permitió su captura inmediata.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
08:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hombre de 26 años fue enviado a prisión tras señalado como el presunto responsable del asesinato de su propia abuela en el municipio de Granada, Meta. El caso ocurrió al interior de una vivienda que comenzó como una riña familiar.

Así fue la audiencia de imputación de cargos a motociclista que arrolló a adulto mayor de 90 años
RELACIONADO

Así fue la audiencia de imputación de cargos a motociclista que arrolló a adulto mayor de 90 años

De acuerdo con las autoridades, el capturado le habría propinado múltiples heridas a la víctima utilizando un arma blanca. La adulta mayor falleció en de camino a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Captura en flagrancia y reacción de la Policía

La Policía Nacional confirmó que el señalado fue capturado en flagrancia gracias a una llamada de la comunidad a la línea de emergencia 123, donde alertaron por el conflicto al interior de una vivienda. El procedimiento se llevó a cabo en la calle 2ª con carrera 2ª del barrio El Bosque.

Tras llegar al lugar, los uniformados encontraron al presunto agresor en vía pública portando un arma blanca. Además, la víctima fue hallada con múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que procedieron con la detención.

Según versiones de residentes del sector, el joven sería el nieto de la víctima y habría sido identificado como el presunto responsable del ataque momentos antes de la llegada de las autoridades. Con base en estos testimonios, se procedió a su captura y posterior judicialización.

Judicialización y medida de aseguramiento

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 38 de San Juan de Arama, Meta, por el delito de homicidio. Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento intramural, por lo que el procesado deberá enfrentar el proceso judicial desde la cárcel.

"Murió literalmente por negligencia": el testimonio del tío de Jeisson Pinzón tras el desacato de tutela de Nueva EPS
RELACIONADO

"Murió literalmente por negligencia": el testimonio del tío de Jeisson Pinzón tras el desacato de tutela de Nueva EPS

El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, lamentó lo sucedido y reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la convivencia pacífica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Video de los últimos movimientos de David Acosta al salir del casino donde desapareció en la Zona T de Bogotá

Bogotá

Así fue la audiencia de imputación de cargos a motociclista que arrolló a adulto mayor de 90 años

EPS

"Murió literalmente por negligencia": el testimonio del tío de Jeisson Pinzón tras el desacato de tutela de Nueva EPS

Otras Noticias

Artistas

Katy Perry se prendió en fuego durante una grabación: impactantes imágenes

Katy Perry preocupó enormemente a sus fans luego de que se revelaran imágenes en las que se ve prendida en llamas.

Turismo

Hot Sale 2026: Avianca, JetSMART, LATAM y otras aerolíneas lanzan descuentos en tiquetes

Hot Sale Colombia 2026 llega con grandes descuentos en vuelos. Aerolíneas como Avianca, JetSMART y LATAM ofrecen promociones de hasta 70% en tiquetes nacionales e internacionales.

China

Presentaron el taxi volador más grande del mundo: despegó en China

Millonarios

Millonarios vs. Nacional, superclásico por la fecha 12: hora y canal para ver EN VIVO

EPS

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan”: la orden del presidente Petro en plena crisis de salud