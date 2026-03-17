Cárcel para hombre que habría asesinado a su propia abuela: grave ataque con arma blanca

Un hombre de 26 años fue enviado a prisión tras señalado como el presunto responsable del asesinato de su propia abuela en el municipio de Granada, Meta. El caso ocurrió al interior de una vivienda que comenzó como una riña familiar.

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De acuerdo con las autoridades, el capturado le habría propinado múltiples heridas a la víctima utilizando un arma blanca. La adulta mayor falleció en de camino a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Captura en flagrancia y reacción de la Policía

La Policía Nacional confirmó que el señalado fue capturado en flagrancia gracias a una llamada de la comunidad a la línea de emergencia 123, donde alertaron por el conflicto al interior de una vivienda. El procedimiento se llevó a cabo en la calle 2ª con carrera 2ª del barrio El Bosque.

Tras llegar al lugar, los uniformados encontraron al presunto agresor en vía pública portando un arma blanca. Además, la víctima fue hallada con múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que procedieron con la detención.

Según versiones de residentes del sector, el joven sería el nieto de la víctima y habría sido identificado como el presunto responsable del ataque momentos antes de la llegada de las autoridades. Con base en estos testimonios, se procedió a su captura y posterior judicialización.

Judicialización y medida de aseguramiento

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 38 de San Juan de Arama, Meta, por el delito de homicidio. Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento intramural, por lo que el procesado deberá enfrentar el proceso judicial desde la cárcel.

El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, lamentó lo sucedido y reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la convivencia pacífica.