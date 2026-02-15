Sujeto que habría abusado de una menor de dos años en Bogotá no aceptó los cargos

La comunidad, en la localidad de Fontibón, sigue consternada ante el aberrante caso de presunto abuso sexual hacia una menor de dos años por parte de un hombre, quien sería la expareja sentimental de la madre de la víctima.

Pese a que este fue capturado en flagrancia, en las horas más recientes las autoridades dieron a conocer que el señalado no aceptó los cargos.

¿Qué pasó con el sujeto señalado?

El hombre fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado por lo que un juez de control de garantías tomó la decisión de enviarlo a prisión.

“De manera inmediata, esta persona es puesta a disposición de la autoridad judicial competente y la menor es puesta en la Clínica de Fontibón para que se le presten los primeros auxilios. De esta forma, bajo la epicrisis que nos entrega el establecimiento médico, poner a disposición a este ciudadano”, explicó el comandante de Policía García.

Así mismo, las autoridades informaron que, al parecer, el sujeto se encontraba en estado de embriaguez.

¿Cómo se presentaron los hechos?

Según el informe de las autoridades, la madre de la menor decidió salir a inmediaciones de su vivienda, lugar en el que se encontraba la pequeña, para realizar la compra de distintos alimentos. No obstante, al retornar a su hogar se percató rápidamente de los hechos por lo que se dispuso a llamar a la línea de emergencia.

“Es primordial que esté la denuncia por parte de la progenitora, quien es testigo presencial de los hechos y que nos ayuda mediante un plan metodológico con Fiscalía General de la Nación para la audiencia de imputación de cargos al ciudadano”, añadió la autoridad.

¿Cómo se encuentra la menor?

La menor fue trasladada sobre la medianoche al Hospital de Fontibón, desde el pasado domingo 8 de febrero, lugar en el que todavía permanece. Así mismo, la madre de esta se encuentra recibiendo apoyo psicosocial.

Por supuesto, el hecho ya ha generado gran indignación entre la comunidad. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía a denunciar estos casos.