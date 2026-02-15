“No llore, tranquilo” le decía un ladrón a su víctima mientras lo apuntaba con un arma en un atraco en Bogotá

En video que circula en redes sociales se observa a un hombre armado intimidando al propietario de una tienda en Bogotá, mientras le exige objetos de valor.

En medio del atraco, el delincuente le repite una frase a su víctima:

No llore, no llore. Tranquilo.

El hecho ocurrió en el barrio Santa Rita, de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, donde el sujeto ingresaba presuntamente en repetidas ocasiones a establecimientos comerciales para amenazar a los administradores con un arma de fuego que ocultaba entre su ropa.

Según la denuncia, mediante intimidación sustraía dinero y otros elementos.

Video del momento en el que el ladrón le decía a su víctima que no llorara

Las imágenes no solo evidencian el robo, sino la actitud fría del atacante. Mientras el tendero se encuentra bajo amenaza directa, el hombre le insiste en que no llore, como si la intimidación armada no fuera suficiente para generar miedo.

La grabación se convirtió en pieza clave para identificar al sospechoso y alertar a las autoridades.

Vecinos del sector aseguran que el individuo ya era conocido por merodear la zona y protagonizar situaciones similares.

El temor entre los comerciantes creció, pues el modus operandi consistía en ingresar como cliente, ocultar el arma y aprovechar la confianza del entorno para intimidar y robar.

Capturaron al ladrón que apuntaba con arma de fuego a comerciante

La intervención policial se dio gracias a una llamada oportuna a la línea de emergencia. Uniformados adscritos a la Estación de Policía San Cristóbal activaron un operativo de registro y control tras recibir el reporte sobre un hombre que estaba amenazando nuevamente a un comerciante.

Al notar la presencia de la patrulla, el señalado intentó huir del lugar. Sin embargo, fue interceptado minutos después por los uniformados.

Durante el registro personal, las autoridades hallaron en su poder un revólver calibre 38. El hombre, de 45 años, fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El arma fue incautada y el detenido quedó a disposición de la autoridad competente para su judicialización.