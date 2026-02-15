Niña de 7 años asesinada por una bala perdida en la puerta de su casa, en un ataque sicarial

La pequeña víctima de este ataque sicarial fue identificada como Violeta, de apenas 7 años, quien perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida mientras se encontraba en el antejardín de su vivienda en el municipio de Versalles, Valle del Cauca.

El trágico hecho ocurrió en medio de un ataque sicarial que también dejó como víctima mortal a un hombre de 60 años, quien, al parecer, era el objetivo directo de los agresores.

Según informaron las autoridades locales, la menor se encontraba jugando tranquilamente afuera de su casa cuando fue impactada por el proyectil, así lo explicó Sandra Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca.

Hay una bala perdida que desafortunadamente lesiona a una menor de 7 años, quien es llevada al hospital y posteriormente fallece.

Lo que pasó tras el ataque sicarial donde fue asesinada una niña

El ataque sicarial generó una inmediata reacción policial que terminó en la persecución de los agresores.

Durante el operativo se registró un intercambio de disparos con los delincuentes, quienes se desplazaban en motocicleta.

Hay un intercambio de disparos y estas personas abandonan la motocicleta en la cual se trasladaban.

Uno de los sicarios resultó herido durante la persecución, pero logró escapar del lugar.

Los circuitos de cámaras de seguridad del sector están siendo monitoreados para identificar plenamente a los atacantes.

Ofrecen millonaria recompensa por los asesinos de Violeta

Las autoridades del Valle del Cauca y el municipio de Versalles anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien proporcione información que permita la captura de los responsables del crimen.

Hasta 30 millones de pesos que ha ofrecido la gobernación del departamento del Valle del Cauca y el municipio de Versalles por la información que proporciona frente al esclarecimiento y la captura de los responsables de este hecho.

Tras el homicidio, la alcaldesa de Versalles rechazó los hechos violentos que acabaron con la vida de una niña inocente:

"Mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas".