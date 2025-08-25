CANAL RCN
Colombia

Vendedores atacaron a policías en Hip Hop al Parque: una patrullera con trauma craneoencefálico

La patrullera de 18 recibió una herida en la cabeza que le produjo un severo trauma.

Foto: Idartes.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
06:56 a. m.
En las últimas horas, el alcalde de Bogotá rechazó los hechos violentos que se presentaron contra funcionarios de la Policía y del Distrito durante el Hip Hop al Parque.

De acuerdo con Carlos Fernando Galán, 17 servidores públicos resultaron heridos en medio de los ataques violentos que se registraron en el parque Simón Bolívar, en medio de uno de los eventos culturales más grandes del país.

El alcalde confirmó que entre los heridos hay una patrullera de tan solo 18 años, quien presenta un trauma craneoencefálico.

Patrullera gravemente herida en la cabeza en Hip Hop al Parque

El balance que entregó el Distrito sobre los hechos violentos señala que fueron agredidos 12 auxiliares de Policía, cuatro policías y una gestora del evento y confirmó el estado de salud de la patrullera que recibió la peor parte del ataque:

Una mujer Policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico.

Galán confirmó que estos hechos violentos fueron perpetrados por “algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”.

“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, dijo el alcalde.

Armas, drogas y licor incautadas en Hip Hop al Parque 2025

El Instituto Distrital de las Artes confirmó que el evento contó con 72.000 asistentes. En un enfrentamiento entre vendedores ambulantes y las autoridades 17 funcionarios resultaron heridos.

Asimismo, se confirmó el hallazgo de drogas, licor y armas blancas que pretendían ser ingresadas al evento:

  • 584 esferos
  • 1.397 breaket
  • 698 pipas
  • 290 raspadores
  • 48 vaper
  • 40 cervezas 5 medias
  • 4 kilos aproximadamente de marihuana
  • 87 dosis de otras sustancias
  • 388 armas blancas
