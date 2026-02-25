CANAL RCN
Colombia Video

Sindicato de profesores anunció paro de 24 horas en Bogotá: Distrito se pronunció y aclaró varios puntos

La movilización está convocada para el 12 de marzo.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 25 de 2026
09:42 a. m.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) de Bogotá convocó a un paro de docentes para el jueves 12 de marzo tras denunciar una supuesta estigmatización por parte de las autoridades.

“Ese día no debería haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro. La situación no da más”, afirmó Aura Delly Daza, vocera de la organización sindical.

¿Por qué se convoca al paro?

ADE denunció que las condiciones de los trabajadores no estarían siendo las adecuadas: “Más reportes, trámites y restricciones; mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y mejoramiento”.

Otros puntos que aquejan a los profesores son: un supuesto cierre de prejardín y jardín, inestabilidad y ambientes laborales insostenibles.

Isabel Segovia, la secretaria de Educación, se refirió a este tema y aseguró que defender la educación pública no debe basarse en la vulneración de las jornadas de los jóvenes.

El Distrito le respondió al sindicato

“La suspensión de clases incrementa las brechas educativas y afecta la trayectoria de los estudiantes. Los anuncios de paro no tienen justificación”, declaró al dar una serie de precisiones sobre lo mencionado por el sindicato.

Por un lado, enfatizó que no se están desmontando los grados ni privatizando los servicios de jardín y prejardín. Destacó que en realidad se están ampliando los horarios de atención.

Frente a una supuesta reducción en el número de orientadores, dijo que no era cierto y en cambio hubo mayor incorporación: “Tenemos uno por cada 350 habitantes”. Concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a manifestarse, pero no afectando a los estudiantes.

Un precedente se dio el 17 de julio de 2025, cuando hubo otro paro de estas condiciones. El Distrito tomó una contundente medida y fue descontar parte del salario acorde al tiempo que se perdiera de la jornada escolar.

