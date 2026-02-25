CANAL RCN
Colombia Video

Apertura de la autopista Medellín – Bogotá podría tardar hasta cuatro días por derrumbe en San Luis

Sobre la vía cayeron 40.000 m³ de material terroso y vegetal, lo que equivale a 4.285 viajes de volqueta.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
09:01 a. m.
El derrumbe ocasionado por las lluvias que trajo consigo el frente frío que se desplaza desde el norte del continente, en la autopista Medellín – Bogotá, podría mantener la vía bloqueada, a la altura del municipio de San Luis (Antioquia), hasta el fin de semana.

Así lo informó el alcalde de San Luis, César Abad, en el transcurso del martes, 24 de febrero: “En horas de la mañana se registró un derrumbe en la vereda Valle Sol, en el tramo que corresponde al municipio de San Luis. Hay una cantidad de tierra considerable; por lo tanto, Invías nos informa que, seguramente, habrá restricción del paso durante cuatro días”.

El material sobre la vía equivale a 4.285 viajes de volqueta:

De acuerdo con un informe conjunto del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), sobre la carretera hay 40.000 m³ de material terroso y vegetal, lo equivalente a 4.285 viajes de volqueta.

El alcalde Abad explicó que “Gestión del Riesgo del municipio de San Luis está en el lugar y la Gobernación de Antioquia ha estado atenta al derrumbe y a cómo puede ayudar, pero hay que decir que no pasó a mayores. Hay una vivienda afectada y un señor que iba desplazándose en su vehículo fue arrastrado un poco por el derrumbe, pero lo trasladaron al hospital del municipio de San Luis y ya está fuera de peligro”.

La tierra estuvo a punto de cubrir otras casas y las autoridades advirtieron que la reapertura dependerá “de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud”, pero aun así han estado trabajando en el sector, con dos retroexcavadoras y ocho volquetas, de manera activa.

¿Qué vía tomar entre Bogotá y Medellín los próximos días?

El alcalde de San Luis invitó a “la ciudadanía a que conduzcan con precaución y a que en el recorrido de Bogotá a Medellín tomen la vía por Puerto Berrío, para no hacer filas ni tacos mientras se resuelve la emergencia”.

Se refiere al corredor Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, que se encuentra habilitado como vía alterna hasta que logre retirarse el material de la carretera.

