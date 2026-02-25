Apertura de la autopista Medellín – Bogotá podría tardar hasta cuatro días por derrumbe en San Luis

El derrumbe ocasionado por las lluvias que trajo consigo el frente frío que se desplaza desde el norte del continente, en la autopista Medellín – Bogotá, podría mantener la vía bloqueada, a la altura del municipio de San Luis (Antioquia), hasta el fin de semana.

Así lo informó el alcalde de San Luis, César Abad, en el transcurso del martes, 24 de febrero: “En horas de la mañana se registró un derrumbe en la vereda Valle Sol, en el tramo que corresponde al municipio de San Luis. Hay una cantidad de tierra considerable; por lo tanto, Invías nos informa que, seguramente, habrá restricción del paso durante cuatro días”.

El material sobre la vía equivale a 4.285 viajes de volqueta:

De acuerdo con un informe conjunto del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), sobre la carretera hay 40.000 m³ de material terroso y vegetal, lo equivalente a 4.285 viajes de volqueta.

El alcalde Abad explicó que “Gestión del Riesgo del municipio de San Luis está en el lugar y la Gobernación de Antioquia ha estado atenta al derrumbe y a cómo puede ayudar, pero hay que decir que no pasó a mayores. Hay una vivienda afectada y un señor que iba desplazándose en su vehículo fue arrastrado un poco por el derrumbe, pero lo trasladaron al hospital del municipio de San Luis y ya está fuera de peligro”.

La tierra estuvo a punto de cubrir otras casas y las autoridades advirtieron que la reapertura dependerá “de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud”, pero aun así han estado trabajando en el sector, con dos retroexcavadoras y ocho volquetas, de manera activa.

¿Qué vía tomar entre Bogotá y Medellín los próximos días?

El alcalde de San Luis invitó a “la ciudadanía a que conduzcan con precaución y a que en el recorrido de Bogotá a Medellín tomen la vía por Puerto Berrío, para no hacer filas ni tacos mientras se resuelve la emergencia”.

Se refiere al corredor Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, que se encuentra habilitado como vía alterna hasta que logre retirarse el material de la carretera.