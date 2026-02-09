Salen a la luz detalles sobre el brutal asesinato de un profesor que se opuso a robo en Medellín

Fue enviado a la cárcel uno de los presuntos responsables del robo y asesinato de un profesor en Medellín, crimen ocurrido hace más de un año.

El 3 de octubre de 2024 fue la última vez que vieron a James Alberto Arboleda Cardona, docente de 42 años vinculado al Tecnológico de Antioquia. Hacía parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas desde cinco años atrás.

¿Cómo ocurrió el crimen? Paso a paso

Las autoridades se pusieron manos a la obra para encontrarlo, pero la trágica noticia llegó un par de días después cuando hallaron su cuerpo en cerro El Volador. Resulta que el profesor se movilizó en moto, cuando criminales lo interceptaron y se lo llevaron hasta esa zona.

Al ser un sitio alejado, le robaron su celular y tarjetas bancarias. Arboleda se opuso, lo cual llevó a que la situación se tornara en un forcejeo. Uno de los ladrones lo atacó con un cuchillo varias veces hasta asesinarlo.

También se supo que los delincuentes hicieron varios movimientos bancarios. Pocas horas antes, cometieron otro robo también con ataques de puñal.

En los últimos días, las autoridades capturaron a José Luis Rivas Mosquera, uno de los señalados implicados. Lo imputaron por homicidio, hurto calificado y lesiones personales. No aceptó los cargos y fue enviado a prisión.

La fortuna que se robaron

“Al lugar arribó otra motocicleta con el profesor. Se baja de la motocicleta y es sorprendido por tres de los asaltantes (…) Se le abalanzaron y bajo amenazas con sus puñales procedieron a ingresarlo hacia el mismo camino peatonal, donde tenían a la primera víctima tendida en el suelo. En ese sitio lo despojaron de sus documentos”, expuso el fiscal del caso.

El forcejeo comenzó cuando le pidieron que diera la clave del celular: “Ante la negativa, se enfrentó a los asaltantes y fue ahí cuando le produjeron heridas con arma cortopunzante en espalda, glúteos y pierna izquierda. Luego, se apoderaron de otras pertenencias, como un computador. Al día siguiente, hicieron dos retiros en efectivo para un total de lo apoderado de $9.541.260”.