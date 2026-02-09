CANAL RCN
Colombia

Salen a la luz detalles sobre el brutal asesinato de un profesor que se opuso a robo en Medellín

Este caso ocurrido a inicios de octubre de 2024 causó consternación. Recientemente, uno de los delincuentes cayó.

Foto: Corporación Región.
Foto: Corporación Región.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 09 de 2026
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Fue enviado a la cárcel uno de los presuntos responsables del robo y asesinato de un profesor en Medellín, crimen ocurrido hace más de un año.

Sorprenden a extranjero con extraños objetos en su maleta cuando llegó a Medellín: ¿Qué escondía?
RELACIONADO

Sorprenden a extranjero con extraños objetos en su maleta cuando llegó a Medellín: ¿Qué escondía?

El 3 de octubre de 2024 fue la última vez que vieron a James Alberto Arboleda Cardona, docente de 42 años vinculado al Tecnológico de Antioquia. Hacía parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas desde cinco años atrás.

¿Cómo ocurrió el crimen? Paso a paso

Las autoridades se pusieron manos a la obra para encontrarlo, pero la trágica noticia llegó un par de días después cuando hallaron su cuerpo en cerro El Volador. Resulta que el profesor se movilizó en moto, cuando criminales lo interceptaron y se lo llevaron hasta esa zona.

Al ser un sitio alejado, le robaron su celular y tarjetas bancarias. Arboleda se opuso, lo cual llevó a que la situación se tornara en un forcejeo. Uno de los ladrones lo atacó con un cuchillo varias veces hasta asesinarlo.

También se supo que los delincuentes hicieron varios movimientos bancarios. Pocas horas antes, cometieron otro robo también con ataques de puñal.

En los últimos días, las autoridades capturaron a José Luis Rivas Mosquera, uno de los señalados implicados. Lo imputaron por homicidio, hurto calificado y lesiones personales. No aceptó los cargos y fue enviado a prisión.

La fortuna que se robaron

“Al lugar arribó otra motocicleta con el profesor. Se baja de la motocicleta y es sorprendido por tres de los asaltantes (…) Se le abalanzaron y bajo amenazas con sus puñales procedieron a ingresarlo hacia el mismo camino peatonal, donde tenían a la primera víctima tendida en el suelo. En ese sitio lo despojaron de sus documentos”, expuso el fiscal del caso.

Ataque armado en Anorí deja dos policías muertos: los asesinaron mientras estaban de servicio
RELACIONADO

Ataque armado en Anorí deja dos policías muertos: los asesinaron mientras estaban de servicio

El forcejeo comenzó cuando le pidieron que diera la clave del celular: “Ante la negativa, se enfrentó a los asaltantes y fue ahí cuando le produjeron heridas con arma cortopunzante en espalda, glúteos y pierna izquierda. Luego, se apoderaron de otras pertenencias, como un computador. Al día siguiente, hicieron dos retiros en efectivo para un total de lo apoderado de $9.541.260”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

PAE

¿Y la plata de los niños? La Contraloría revela una grave situación del PAE con recursos perdidos

Fiscalía General de la Nación

El caso que persigue a Lucho Herrera: cuatro desaparecidos y un rompecabezas de versiones

Lluvias En Colombia

Gobernación de Córdoba suspende clases en 27 municipios no certificados por emergencia de lluvias

Otras Noticias

Cuba

Por crisis energética, Cuba advierte a las aerolíneas que suspenderá durante un mes el suministro de combustible

Para garantizar la producción de alimentos y energía eléctrica, la isla adoptó la semana laboral de cuatro días y retomó las clases semipresenciales.

La casa de los famosos

Drama total en La Casa de los Famosos: dos de las más queridas quedaron eliminadas

Terremoto en La Casa de los Famosos Colombia: dos favoritas quedaron eliminadas este domingo 8 de febrero.

Liga BetPlay

Deportivo Cali y Millonarios empataron en el clásico añejo del fútbol colombiano: posición en la tabla

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de febrero de 2026

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.