Defensa de Diana Ospina habló de su estado de salud y expuso cómo va la investigación: esto dijo

El episodio que vivió Diana Ospina no solo ha generado temor por la forma en que ocurrió, sino que ahora abre un debate sobre los delitos que se configurarían y la posible reincidencia de uno de los implicados.

Según se conoció, una de las personas vinculadas a este último caso tendría antecedentes, precisamente por paseo millonario. Un dato que revive la discusión sobre la impunidad en este tipo de hechos.

Para hablar del proceso judicial y del estado actual de la víctima, se pronunció su abogado, Andrés Felipe, quien representa a Diana Ospina.

¿Cómo está Diana Ospina?

Tras días de incertidumbre, la prioridad fue su integridad. Hoy, según su defensa, se encuentra fuera de peligro.

Bueno, Diana en este momento se encuentra muy bien, afortunadamente creo que estamos en el mejor escenario posible después de haberla encontrado con vida, por supuesto que es un escenario desde el punto de vista psicológico y personal muy lamentable, pero ella está prestando toda la colaboración con las autoridades y el proceso de recuperación.

Aunque el impacto emocional es evidente, la víctima ya está colaborando activamente con la investigación y permanece junto a su familia.

¿Cómo ha avanzado el proceso de la denuncia formal?

La defensa confirmó que se formalizará la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que trabajarán de manera coordinada con el ente acusador.

Sí, por supuesto, aquí es muy importante entender que debemos comparecer ante la fiscalía, vamos a hacer equipo con la fiscalía, nuestra intención es poder colaborar con esta investigación para que salga de la mejor manera posible lo más pronto, vamos a hacerle unas solicitudes de seguridad a la Fiscalía General de la Nación y por supuesto que vamos a intentar contribuir a la captura de estos delincuentes lo más pronto posible.

Además de la denuncia, se elevarán solicitudes de seguridad mientras avanza el proceso judicial.

Los delitos que se les imputarían a los delincuentes

Frente a la calificación jurídica de los hechos, el abogado fue directo al señalar cuáles serían los delitos que deberían investigarse.

Sí, la investigación se debe adelantar por el delito de secuestro extorsivo agravado pensamos nosotros, así como delito de uso calificado y agravado.

En medio de los videos y las investigaciones también se evidenció que hubo transferencias de dinero, lo que forma parte del expediente que analiza la Fiscalía.

El señalamiento de “secuestro extorsivo agravado” implica que, según la postura de la defensa, no se trataría solo de un hurto, sino de una conducta más grave que contempla la retención de la víctima con fines económicos.

Conductor del taxi que transportaba a Diana Ospina tenía antecedentes por otro paseo millonario

Durante el desarrollo del caso, quien afirma ser el conductor que recogió a Diana en Chapinero se presentó ante las autoridades y aseguró ser víctima. Al mismo tiempo, el propietario de los dos taxis involucrados confirmó ser dueño de ambos vehículos.

Sobre este punto, el abogado señaló:

Sí, este tipo de condiciones procesales se van a definir en la ciencia, hasta ahora la información parece un poco incipiente, lo que sí es verdad y en lo que estamos determinados a demostrar es que esto es una estructura delincuencial, hayan participado quienes hayan participado, insisto, acá por supuesto que la fiscalía respetará los derechos de todas las personas que intervengan en el proceso, pero lo que sí es verdad es que la condición de víctima será una calidad que hay que demostrar en el proceso penal y por supuesto que este no es el momento de hacerle tipo de alegaciones.

La defensa sostiene que será el proceso penal el que determine responsabilidades y que nadie puede atribuirse la calidad de víctima sin que esto sea probado dentro del expediente.

También cabe mencionar que una de las personas involucradas tendría antecedentes por paseo millonario.