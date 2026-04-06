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Colombia

Disturbios en la Carrera 30: piedras contra buses de TransMilenio durante manifestaciones

El Distrito anunció acciones legales contra uno de los responsables ya identificado.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
06:07 p. m.
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Momentos de tensión se vivieron en la Carrera 30 con calle 16 sur, en Bogotá, donde durante una manifestación algunos individuos lanzaron piedras contra buses del sistema TransMilenio, generando afectaciones en la operación y preocupación entre los usuarios.

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Desde el Concejo de Bogotá se hizo un llamado a las autoridades para identificar plenamente a los responsables de estos hechos y reforzar los controles durante las protestas, con el fin de evitar nuevos actos de violencia contra la infraestructura pública.

Alcaldía anuncia denuncia penal

Tras lo ocurrido, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera contundente los hechos y confirmó que uno de los implicados ya fue identificado.

“Esto es inaceptable. Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad”, afirmó el mandatario.

Galán también informó que, con apoyo del Metro de Bogotá, TransMilenio interpondrá una denuncia penal contra el responsable en las próximas horas. Además, indicó que esta persona ya fue desvinculada por el contratista del proyecto Metro.

“No vamos a permitir que nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”, agregó.

Movilidad restablecida

Pese a los disturbios, las autoridades confirmaron que la situación ya se encuentra bajo control. A esta hora hay normalidad en la movilidad sobre este importante corredor vial, aunque se mantienen monitoreos en la zona para prevenir nuevos altercados.

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Las autoridades continúan haciendo seguimiento a las manifestaciones y reiteraron el llamado a protestar de manera pacífica.

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