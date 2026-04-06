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Aterradora cifra de masacres en Colombia en lo que va de 2026: estas son las zonas más violentas

Colombia registra 35 masacres en 31 de los 32 departamentos del país, tan solo en el primer trimestre del año.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
03:58 p. m.
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El incremento de la violencia marca uno de los períodos más críticos, con 38 homicidios diarios según el Ministerio de Defensa.

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El primer trimestre de 2026 se posiciona como uno de los más violentos en la historia reciente de Colombia, según los datos revelados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las cifras evidencian un panorama alarmante: 35 masacres registradas en 31 departamentos del país entre enero y marzo.

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Los tres meses más violentos de los últimos años en Colombia

La distribución mensual de estos hechos violentos muestra una tendencia preocupante:

  • Enero: 13 masacres
  • Febrero: 9 masacres
  • Marzo: 3 masacres

El más reciente caso ocurrió el 26 de marzo en el municipio de Cajibío, Cauca, donde tres personas fueron asesinadas.

Estos datos de Indepaz coinciden con información oficial que confirma el deterioro de la seguridad en el país.

El Ministerio de Defensa reveló un informe paralelo que registra aproximadamente 38 homicidios diarios en Colombia durante los primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo período de 2025.

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Solo un departamento de Colombia sin masacres en el primer trimestre 2026

La magnitud de la crisis se refleja en la extensión geográfica de la violencia, puesto que en 31 de los 32 departamentos se han reportado al menos un caso de masacre en los primeros tres meses del año.

Esta dispersión territorial sugiere que el fenómeno no se limita a zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado, sino que se extiende a regiones previamente consideradas relativamente seguras.

El departamento del Cauca continúa siendo uno de los territorios más afectados por la violencia colectiva. La masacre del 26 de marzo en Cajibío se suma a una serie de eventos violentos que han marcado esta región en los últimos años, evidenciando la persistencia de dinámicas criminales que afectan principalmente a la población civil.

El aumento del 5% en los homicidios representa cientos de víctimas adicionales en un país que históricamente ha enfrentado altos niveles de violencia relacionada con el narcotráfico, grupos armados ilegales y criminalidad organizada.

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