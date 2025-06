DJ contó como se salvó de la masacre en Puerto Colombia: "Yo estaba allá"

Este 2 junio, en medio de una fiesta de música electrónica en una vivienda ubicada en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, se registró una masacre, pues varios hombres armados abrieron fuego contra las personas presentes, asesinando a tres de ellas y dejando a unas nueve heridas.

Una de las víctimas fue Maciel Gómez, una reconocida DJ que, según relatos de testigos, estaba tocando cuando irrumpieron los delincuentes. Esta mujer de 25 años de edad aparecía en el cártel de artistas invitados en un evento llamado 'Prueba de Talentos'.

El artista principal que aparecía en la imagen promocional del evento es Andrés Montoya, conocido como DJ Zandú. Luego de lo sucedido, detalló cómo evitó ser víctima en este suceso y envió un mensaje de condolencias para las víctimas.

El DJ que se salvó del ataque armado en Puerto Colombia

A través de sus historias de instagram, 'Zandú' indicó que ya no se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el ataque. "Yo estaba allá, me iba a quedar hasta esa hora en la que pasó eso, pero pues gracias a Dios me tuve que ir para otra parte y estoy como en shock".

"Mis mayores sentidos pésames a las familias de las personas afectadas y mucha fuerza", comentó, agradeciendo también a las personas que se preocuparon por él.

De acuerdo con la información que se ha venido revelando, el evento en el cual Montoya aparecía como la cara principal, tuvo lugar entre el domingo y lunes festivo. Sin embargo, la masacre se presentó en una fiesta aparte que se prolongó hasta horas de la noche.

FOTO: Redes sociales

El mensaje de la hermana de Maciel Gómez

Por otro lado, la hermana de la DJ asesinada en este hecho, le dedicó varios mensajes a través de sus redes sociales, al tiempo que pidió respeto por la memoria de las víctimas tras revelarse rumores infundados sobre presuntos negocios al margen de la ley.

“Lo que le pasó a mi hermana no era para ella, fue por estar en el lugar y momento equivocado. No tenemos enemigos", escribió en sus historias de Instagram. "Solo estábamos trabajando, mi pequeña. No tienes la culpa de nada", añadió.