Docente de Medellín está siendo amenazada: recibe mensajes de muerte contra su familia

La tranquilidad de un colegio público en el occidente de Medellín se ha visto perturbada por una serie de amenazas de muerte dirigidas a una profesora y su familia.

Docente en Medellín está siendo amenazada

Este grave incidente ha llevado a la suspensión de clases, afectando a 1.650 estudiantes que ahora se encuentran sin actividades académicas.

Las amenazas, que llegan a través de mensajes de texto a los celulares de la docente y sus familiares, han generado un clima de temor e incertidumbre en la comunidad educativa.

La situación ha escalado hasta el punto de requerir la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

“La salud mental de los compañeros está afectada, la seguridad y de igual forma uno siente temor. Los compañeros están temerosos en volver a las aulas, entonces realmente lo que queremos es que nos den garantías para retornar”, aseguró Pablo López, vocero de docentes de Antioquia.

La suspensión de clases se ha implementado como medida preventiva mientras se investiga el origen de las amenazas y se establecen protocolos de seguridad adecuados.

Las autoridades educativas y de seguridad de Medellín se encuentran trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y proporcionar las garantías necesarias para el retorno seguro a las aulas.

Se espera que se implementen medidas de protección tanto para la profesora amenazada como para el resto del personal docente y estudiantil.

Delincuentes amenazan a estudiantes para no asistir a clases en Buenaventura

En Buenaventura, varios estudiantes de un colegio han tenido que dejar las aulas luego de recibir amenazas de muerte por parte de grupos delincuenciales que les exigen no asistir a clases.

La situación, denunciada por los padres de familia ante la Fiscalía, ha generado alarma en la comunidad educativa, que reclama medidas de protección y acompañamiento policial.

El personero municipal advirtió que este no es un hecho aislado, ya que la deserción escolar en la ciudad está directamente relacionada con la intimidación y el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados.

Ante la gravedad del caso, autoridades locales han iniciado investigaciones, mientras padres, docentes y organizaciones sociales hacen un llamado urgente para implementar acciones efectivas que garanticen la seguridad de los menores.