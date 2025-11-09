CANAL RCN
Colombia Video

Familia de ecuatoriano asesinado por su “cita” llegó a Medellín para exigir justicia

Se cree que otras dos personas estarían involucradas en el crimen y se encuentran prófugas de la justicia.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
09:45 p. m.
En diciembre del año pasado, el joven ecuatoriano Javier Vásquez llegó a Medellín, junto a su madre y hermano, para tomar unas vacaciones.

Todo parecía ir bien hasta que, una noche, Javier, de 37 años, aceptó salir con una mujer que lo habría drogado y asesinado para hurtar sus pertenencias.

Nueve meses después, su familia regresa a Medellín para asistir a las audiencias preparatorias del juicio por su muerte y, no solo exigen justicia, piden la pena máxima para los responsables de su inmenso dolor.

Familia de Javier está lista para reclamar justicia ¿Podrán obtenerla?

Desde Quito, Ecuador, viajaron a la capital antioqueña sus padres y abogado y se mantendrán en la ciudad hasta después del 25 de septiembre, cuando se den por finalizadas.

“No me van a devolver a mi hijo, pero tengo que estar con él, hasta el final”, comentó su padre, José Vásquez, en medio del llanto.

La presunta responsable del homicidio fue capturada a dos meses del asesinato de Javier, pero, se cree, que otras dos personas estarían involucradas en el crimen y se encuentran prófugas de la justicia.

Los sospechosos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la ciudad y, se espera, que al final del juicio logren ser identificadas y reciban una condena.

Nuevos testigos podrían aportar pistas para esclarecer el caso:

De acuerdo con el abogado de la familia, Cristian Tupiza, hay cuatro testigos clave que podrían ayudar a esclarecer el hecho: “Una de ellas es la hermana de la procesada y la otra es su cuñado”

Los Vásquez intentan recuperarse de la partida de su hijo, mientras recorren los pasos que realizó sus últimos días de vida:

“El perder a un hijo es muy fuerte. Es muy fuerte. Con la ayuda de Dios, vamos superándolo, pero quiero decirles: nunca en la vida podré olvidar a mi hijo”.

