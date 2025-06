Mujer murió tras ser arrastrada por ladrones en moto en Cartagena: así pasó

Cartagena sigue estremecida por la muerte de Alix González, una joven estudiante y también profesora en la Universidad de Cartagena, quien fue víctima de un ataque violento en medio de un intento de hurto.

El hecho ocurrió el domingo 15 de junio, en horas de la madrugada, y días después, el jueves 19, la joven perdió la vida en un centro asistencial.

La indignación crece entre sus allegados, amigos y comunidad universitaria, quienes exigen que se identifique y judicialice a los responsables del crimen.

El caso tuvo lugar alrededor de las 3:00 de la mañana del pasado domingo 15 de junio. Según testigos, Alix González se movilizaba como pasajera en una motocicleta cuando fue abordada por otros hombres en moto, quienes intentaron robarle el bolso mientras el vehículo en el que se desplazaba estaba en movimiento.

En medio del ataque, la joven perdió el equilibrio y cayó con fuerza al pavimento. El golpe contra el suelo le ocasionó lesiones de gravedad, especialmente en la cabeza.

Además, de acuerdo con el informe emitido por la Secretaría del Interior, la joven sufrió laceraciones en la rodilla derecha y en el brazo derecho. A raíz de la gravedad de sus heridas, fue trasladada a la Clínica Blas de Lezo, donde permaneció bajo atención médica durante varios días.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Alix no logró recuperarse de las lesiones y falleció la noche del jueves 19 de junio.

La familia de la joven presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tentativa de homicidio y hurto, buscando que el caso avance rápidamente y se logre la captura de los responsables del ataque.

En la jornada del día siguiente a su fallecimiento, amigos, familiares, colegas y ciudadanos se congregaron en una velatón para rendirle homenaje y exigir que su caso no se archive ni quede en la impunidad.

Durante la manifestación, uno de los participantes, el docente cartagenero Jhon Jairo Martínez, elevó su voz para exigir respuestas:

Que no quede impune, que se haga justicia por Alix. No queremos que forme parte de la lista de tantos homicidios que hay en Cartagena. Queremos que el alcalde y todas las autoridades pertinentes hagan aclaraciones y den con los responsables, porque esto no puede quedar impune.