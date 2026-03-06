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Estudiantes le piden al alcalde Galán que controle el tema de las basuras frente a su colegio

Para evitar la aglomeración de basuras, los estudiantes han intentado distintas cosas, como pintar el colegio, hablar con los vecinos y entrar en protesta.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:18 a. m.
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Con un video en redes sociales, integrantes del grupo estudiantil AstroChikis, del colegio Rodrigo Lara, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, lograron llegar a las autoridades distritales para denunciar que la acera de enfrente se ha convertido en un basurero improvisado.

Personas inescrupulosas desechan sus residuos e, incluso, escombros de construcción, en los alrededores del colegio, afectando a docentes y estudiantes durante la jornada escolar.

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El video que lo hizo posible:

Cansados de intentar sin resultados que dejaran de tirar basura frente a su colegio, los estudiantes del grupo AstroChikis se volcaron a las redes sociales para pedir la ayuda de los internautas y viralizar un video en el que se dirigen a las autoridades.

En la grabación exponen el problema y hacen un llamado a la administración local y distrital, con la esperanza de que el colegio Rodrigo Lara sea un espacio seguro y amigable con los niños, niñas y el personal docente:

“Necesitamos la ayuda de todos ustedes para que el alcalde de Bogotá y el alcalde de Ciudad Bolívar vean nuestro video. Tenemos un gran problema, las personas dejan la basura frente a nuestro colegio. Niños, niñas y profesores se pueden enfermar por los malos olores. En nuestro colegio están viviendo muchas ratas y nosotros queremos estudiar, aprender y jugar en un lugar limpio y seguro”.

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La Alcaldía local de San Cristóbal ya habría tomado cartas en el asunto:

Tras la publicación del video el 25 de mayo, la Alcaldía local de Ciudad Bolívar indicó en diálogo con Noticias RCN que el sector ha estado bajo intervención.

Sin embargo, el problema de las basuras no ha sido solucionado o al menos no del todo. Según dijo una de las estudiantes del colegio Rodrigo Lara a este noticiero, los niños y niñas han “intentado distintas cosas: pintamos el colegio, hemos hablado con los vecinos, entramos en protesta y no hicieron caso por un tiempo. Lo último fue el video, la Alcaldía ya lo vio y estamos tratando de solucionarlo”.

Hasta entonces, los AstroChikis advierten que sus compañeros se han estado sintiendo “mal, nos enfrentamos a los malos olores, nos podemos enfermar y queremos decirles: este es un colegio, no un basurero”.

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