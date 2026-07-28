Masiva jornada de adopción en Cali encontró hogar para 30 perritos del Centro de Bienestar Animal

Cali celebró sus 490 años con una importante jornada de adopción de animales, bajo el cuidado del Centro de Bienestar Animal, que logró romper récords al lograr ubicar a 30 de los 40 peluditos listos para una nueva familia.

Con apoyo de empresas públicas, privadas, voluntarios y la Alcaldía de Cali, el parque El Ingenio logró convertirse en el espacio ideal para que decenas de familias pudieran encontrar a su compañero ideal durante la jornada.

Masiva jornada de adopción en Cali

El importante espacio, que se llevó a cabo el pasado domingo 26 de julio, contó con la asistencia de autoridades ambientales y funcionarios del Centro de Bienestar Animal, quienes impartieron información relacionada sobre la importancia de las adopciones y la tenencia responsable de los animales de compañía.

Según informó la Alcaldía, la mayoría de estas mascotas son animales de manejo especial como perros adultos, discapacitados y aquellos que llevaban gran parte de su vida en el CBA de Cali.

Pese al óptimo resultado de la jornada, todavía hay más animales que se encuentran esperando una segunda oportunidad para ser adoptados y que actualmente se encuentran bajo el cuidado del Centro de Bienestar Animal. Algunos de los caninos que no lograron ser adoptados durante la jornada son: Nicolás, Chocolata, Batman, Grim, Layla, Amapola, Sultan, Vaquita, Zen y Ares.

Así mismo, la organización cuenta con felinos que ya están listos para tener familias responsables. Los interesados podrán ingresar a las redes sociales oficiales del CBA para conocer a los animales que están en adopción y sus respectivas historias.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder también extendió una invitación a la ciudadanía caleña para visitar las instalaciones del CBA con el objetivo de conocer a los animales que siguen allí.

Los interesados podrán dirigirse a su unidad administrativa, ubicada en la Carrera 56 #7oeste - 315, Santiago de Cali, de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y los fines de semana de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Otros animales que se encuentran en adopción

El CBA compartió los perfiles de algunos de los perritos y gatos que están bajo su protección y que ya pueden ser adoptados tras pasar por procesos de recuperación y adaptación.

Algunos de estos son: Queen, hembra de 2 años, Bombón, macho de 6 meses, Solecito, macho felino de 3 meses, Pelusa, macho felino de 2 meses, Max, macho de 2 años, Lupe, hembra de 1 año, Mechita, macho de 3 años, Moro, macho de 3 años, Lupita, hembra de 1 año y Naomi, hembra de 1 año y medio.