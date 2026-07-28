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A tiros asesinaron a dos hombres dentro de un hotel campestre de Cartago, Valle del Cauca

Hombres armados en motocicletas irrumpieron en establecimiento del corregimiento Zaragoza. Las víctimas tenían registros por narcotráfico y porte ilegal de armas.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
09:32 p. m.
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Un doble homicidio sacudió el corregimiento de Zaragoza, en Cartago, norte del Valle del Cauca, cuando varios hombres armados ingresaron a un hotel campestre y asesinaron a tiros a dos personas.

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El violento ataque se registró en el interior de un establecimiento turístico de la zona rural del municipio.

La Sijín asumió de inmediato los actos urgentes en la escena del crimen. Las unidades especializadas adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos y procedieron con la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer las circunstancias del doble asesinato.

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¿Quiénes son las víctimas del doble homicidio en hotel de Cartago?

De acuerdo con las autoridades, las víctimas presentaban antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Al momento de llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron a los dos hombres sin signos vitales.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, ni han confirmado si el crimen está relacionado con ajustes de cuentas vinculados a actividades delictivas. El perfil criminal de los fallecidos, con registros por narcotráfico y porte ilegal de armas, abre varias líneas de investigación.

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Detalles de cómo fue el doble crimen en hotel de Cartago

Las primeras labores investigativas permitieron establecer la dinámica de los hechos. Varios hombres, quienes se movilizaban en motocicletas, ingresaron al establecimiento hotelero y accionaron armas de fuego contra las víctimas.

Tras ejecutar el ataque, los responsables emprendieron la huida del lugar sin que hasta el momento se reporten capturas.

El hecho ocurrió en Zaragoza, un corregimiento de Cartago ubicado en la zona rural del municipio. La Policía de Valle del Cauca intensifica las labores de inteligencia para dar con el paradero de los responsables del doble homicidio.

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